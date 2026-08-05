El Ayuntamiento de Valladolid avanza en el Espacio Joven de Parquesol tras recibir 20 propuestas arquitectónicas

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, durante su intervención en la rueda de prensa de presentación del espacio joven. Archivo.

El Ayuntamiento de Valladolid sigue recortando plazos para hacer realidad el ansiado Espacio Joven de Parquesol. Recién cerrado el plazo para el concurso de ideas, el Consistorio ya tiene sobre la mesa 20 propuestas firmadas por estudios y profesionales de la arquitectura con ganas de dar forma al nuevo centro.

El edificio se construirá en un solar municipal de la calle Enrique Cubero y contará con unos 2.200 metros cuadrados.

Siguiendo la ruta marcada por el Plan Municipal de Juventud, la idea es dotar al barrio de un lugar donde reunirse y crear.

Habrá un salón de actos multiusos, zonas de estudio, locales de ensayo para bandas locales, áreas de 'coworking', aulas para cursos, un espacio dedicado al cine y el audiovisual, y zonas al aire libre para que la gente joven simplemente pueda juntarse a charlar.

El siguiente paso a estas propuestas será reunir al jurado, formado por técnicos del Ayuntamiento y arquitectos expertos.

Evaluarán las candidaturas a ciegas —sin saber de quién es cada proyecto— valorando que el diseño sea funcional, encaje bien en el barrio y no se pise los dedos en el presupuesto.

Si los plazos se cumplen, el fallo se conocerá antes de que termine el año para redactar el proyecto final y ponérselo fácil a las máquinas para el inicio de las obras.