El 'sí, quiero' de Ángel y Matilde al son blanquivioleta que ha conquistado las redes sociales

Ángel y Matilde, el matrimonio que se hizo viral por dar un toque blanquivioleta a su boda. @realvalladolid X (antes Twitter)

Que el Real Valladolid esté presente en su boda habla a las claras de la importancia que tiene el club blanquivioleta para ellos. Ángel y Matilde, un joven matrimonio recién casado, son los protagonistas de uno de los vídeos del momento este pasado fin de semana.

Y es que la pareja decidió que él, Ángel, entrase a la iglesia justo momentos antes de su enlace nupcial al ritmo del himno del Real Valladolid versionado por la banda del templo religioso.

Un instante que ha llegado hasta el propio club, que ha compartido el momento en sus cuentas oficiales y ha desatado reacciones muy positivas a este bonito gesto.

En el vídeo se puede ver a algunos de los presentes, al percibir la melodía blanquivioleta, sacar rápidamente el móvil para inmortalizar la entrada y a otros se les escucha tararear de fondo el himno.

La joven pareja recordará para siempre este momento, no solo por lo que significa, sino también por la relevancia que cogió su enlace gracias a su amor incondicional al Pucela, un sentimiento que comparten con otros tantos miles de aficionados que han aplaudido el bonito momento.

El propio Ángel, protagonista del vídeo, se ha mostrado profundamente sorprendido por el hecho de que el Pucela se haya hecho eco de su entrada.

"¡No puede ser! Que soy yo jajaja, mil gracias", señala en una de las publicaciones que ha compartido el club pucelano a la vez que se ha preguntado "cómo ha llegado esto al Real Valladolid", para finalizar repitiendo su agradecimiento y asegurar que no se lo puede creer.

Otros usuarios, además de aplaudir el momento viral, han querido dar la enhorabuena al matrimonio antes de mostrar su beneplácito al buen gusto de la pareja por querer que Ángel entrara de esta manera a su boda.