El PP carga contra el "abandono" al que el Gobierno está sometiendo la seguridad del medio rural en Mayorga

José Ángel Alonso junto a David de la Viuda a las puertas del cuartel de la Guardia Civil en Mayorga. PP

Los parlamentarios del Partido Popular (PP) por Valladolid en el Congreso de los Diputados y el Senado han denunciado el "abandono" al que el Gobierno de España está sometiendo la seguridad en el medio rural por la falta de respuesta a los vecinos de Mayorga.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación han anunciado el registro de una batería de preguntas para conocer las medidas que piensa adoptar el Ministerio del Interior ante la "preocupante situación" del cuartel de la Guardia Civil en Mayorga, la falta de efectivos y la creciente inseguridad denunciada por alcalde y vecinos.

El escrito habla de una "absoluta falta de respeto" a los vecinos de Mayorga y toda la provincia de Valladolid después de que el Gobierno, mientras asaltan cuarteles, intente "vender una falsa normalidad" y el Ministerio responda "con propaganda y sin respuesta" a los habitantes de la localidad.

Para los senadores José Ángel Alonso, Jesús Julio Carnero y María Arenales Serrano y los diputados Mercedes Cantalapiedra y Eduardo Carazo es una "auténtica tomadura de pelo" la respuesta del Gobierno porque no da solución "a ninguna de las preguntas planteadas".

En este sentido, han explicado que "remite exactamente el mismo texto para todos los expedientes" y, "para mayor vergüenza, demuestra que ni siquiera conoce el municipio al que responde, refiriéndose reiteradamente a Mayorga del Campo, un municipio que no existe".

Frente a la ausencia de soluciones, han denunciado que Interior responde con "cuatro páginas de propaganda institucional sobre planes estratégicos, aplicaciones móviles y documentos para 2030, sin aclarar cómo piensa reforzar la seguridad en Mayorga ni cuándo va a cubrir la evidente falta de efectivos".

José Ángel Alonso, que ha visitado el cuartel de la Guardia Civil junto al alcalde de Mayorga, David de la Viuda, ha criticado que Pedro Sánchez "abandone nuestros pueblos" y ha lamentado el "copia y pego vergonzoso" que han recibido por parte del Ministerio del Interior.

"No responden absolutamente a nada porque no tienen respuesta que dar", ha incidido. Precisamente, ha explicado que el cuartel se mantiene "gracias al enorme compromiso y valentía de una guardia civil alumna recientemente incorporada a la provincia de Valladolid".

"Esa agente merece todo nuestro reconocimiento, pero es inadmisible que el Gobierno pretenda vender como normal que una incorporación en prácticas sea la solución para garantizar la seguridad de toda una comarca", ha añadido.

Para el PP, los hechos "desmienten cada día el discurso triunfalista del Ministerio del Interior" y han recordado que hace unos días, el cuartel de Piñel de Abajo fue asaltado "mientras un agente descansaba en el acuartelamiento".

"Cuando un cuartel de la Guardia Civil puede ser asaltado, el problema no es una percepción, es la consecuencia de años de abandono político", ha puntualizado el senador.

Precisamente, han acusado al Ejecutivo central de "negar la evidencia cada vez que se produce una crisis de seguridad". "Lo hizo con la preocupación de los vecinos de Mayorga, lo vuelve a hacer tras el asalto al cuartel de Piñel de Abajo y lo ha vuelto a hacer en Ceuta, intentando trasladar una imagen de normalidad", ha apuntado el PP.

Los 'populares' han recalcado que el alcalde de Mayorga ya lleva "meses alertando públicamente" de la situación, denunciando una oleada de robos y "miedo entre los vecinos", a la vez que reclamaba más efectivos y advertía del progresivo vaciamiento de la Guardia Civil en la comarca.

Por todo ello, exigen "soluciones, no propaganda". En concreto, abogan por la incorporación inmediata de nuevos efectivos en Mayorga, la cobertura urgente de todas las vacantes en la provincia, un plan extraordinario de modernización e inversión en los cuarteles rurales, más medios materiales y tecnológicos y un refuerzo permanente de la seguridad en la localidad y su comarca.