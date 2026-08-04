Muere un motorista en un choque con una furgoneta en Medina del Campo

Imagen de archivo de efectivos de emergencia en un accidente en Castilla y León. Ical

Un motorista de mediana edad ha fallecido este martes, 4 de agosto, en un choque con una furgoneta en el kilómetro 49 de la carretera CL-610, a las afueras del municipio de Medina del Campo (Valladolid).

Según han trasladado fuentes de la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, el siniestro se ha producido sobre 07:40 horas, cuando se ha recibido una llamada solicitando asistencia sanitaria para el conductor de la motocicleta que se encontraba inconsciente tras el accidente.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico y al centro coordinador de urgencias del servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil. También han acudido efectivos de la Policía Local de Medina del Campo.

Finalmente, el personal sanitario no ha podido hacer nada por la vida de la víctima y ha terminado confirmando su fallecimiento en el lugar de los hechos.