DIRECTO | Incendio de nivel 1 en Olmedo: pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas

El incendio de Olmedo se mantiene "activo" y la Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 1 de peligrosidad porque pueden peligrar "masas arboladas de más de 30 hectáreas".

Así se ha determinado tras la declaración del Índice de Gravedad Potencial (IGR 1) a las 17:24 horas, debido a la evolución de las llamas en una franja caracterizada por extensas zonas de pinar.

Además, el operativo se enfrenta a las horas del día con "mayor temperatura, menor humedad y mayor velocidad de viento", aunque las previsiones meteorológicas apuntan a que la intensidad de las rachas irá “disminuyendo a lo largo de la tarde".

El fuego se declaró a las 16:22 horas por causas que todavía se encuentran "en investigación", por lo que un despliegue de 17 medios —entre los que figuran tres helicópteros, dos cuadrillas terrestres y cinco agentes medioambientales— trabaja intensamente en las labores de extinción de una superficie que continúa "en perimetración".