Un 'bypass' temporal garantizará la circulación por el Camino Viejo de Simancas durante las obras a partir del 10 de agosto

Ignacio Zarandona explica cómo funcionará el bypass que se habilitará en las obras del Camino Viejo de Simancas. EL ESPAÑOL de Castilla y León

El Ayuntamiento de Valladolid va a habilitar un 'bypass' temporal en el Camino Viejo de Simancas, entre el Restaurante El Barrio y la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), de unos 90 metros de longitud para garantizar que el tráfico pueda circular durante las obras de rehabilitación.

La medida, anunciada este martes, 4 de agosto, por el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, estará disponible a partir del próximo lunes, día 10, una vez se proceda al asfaltado del mismo.

El 'bypass' funcionará como desvío alternativo mientras se instala el colector en el centro de la calzada, que es incompatible con la circulación del tráfico rodado durante los trabajos, para las próximas tres semanas.

Está previsto que esta primera fase dure hasta finales de agosto y, al mismo tiempo, se procederá al fresado y asfaltado del Camino Viejo de Simancas hasta la calle París, tal y como ha explicado Zarandona, quien ha garantizado que está asegurada la circulación de los vehículos.

Fue el pasado mes de junio cuando el Ayuntamiento de Valladolid adjudicó los trabajos a Contratas y Obras San Gregorio por un importe de 926.000 euros para mejorar la seguridad y la durabilidad del Camino Viejo de Simancas.

La actuación permitirá no solo rehabilitar y reforzar el firme en un tramo de 2,5 kilómetros aproximadamente, sino que también permitirá adecuar el drenaje, evitando las balsas que se producen en épocas de precipitaciones, con la instalación del colector en este punto.

Mientras que esta fase, la de mayor incidencia, se prevé que sea finalizada a finales de este mes, el plazo de ejecución para dar por terminados los trabajos se extiende hasta octubre.

"Las obras hay que hacerlas"

Haciendo alusión no solo a las obras del Camino Viejo de Simancas, sino al compendio de todas ellas que se está realizando en esta época estival en la ciudad, Zarandona ha defendido que son "necesarias".

"Que son muchas obras no lo dudo, pero eso es una gran señal", ha incidido. En este sentido, ha hecho hincapié en que "aquellos que se encuentran con los mayores obstáculos también son los más beneficiados".

Para el edil responsable, las obras son "reflejo del impulso, del dinamismo y de la capacidad de trabajo de una ciudad como Valladolid" y ha puntualizado que el hecho de que muchas de ellas coincidan en verano es reflejo de "responsabilidad, coordinación y de que hay que estar a lo que hay que estar".

"Es una época en la que se causan menos afecciones", ha precisado. Volviendo al Camino Viejo de Simancas, Zarandona ha explicado que la instalación del 'bypass' ha sido gracias a la cesión temporal de terrenos por parte de particulares como el propio Restaurante El Barrio y la comunidad de Agustinos.

"Nos va a permitir sacar el tráfico del Camino Viejo de Simancas y hacerlo por el lateral, pudiendo ejecutar los trabajos del colector y conseguir que esta infraestructura sea una realidad", ha insistido.

De esta manera, podrán "convivir las obras con un tráfico más lento", sin que sea necesario el corte total, aunque ha invitado a todos aquellos que puedan a que hagan uso de rutas alternativas por la A-62 y la carretera de Rueda.