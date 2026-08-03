Muere a los siete años Lucas, el niño que unió Valladolid para luchar contra su enfermedad sin nombre

Lucas, el pequeño que unió a la sociedad vallisoletana para luchar contra su enfermedad sin diagnóstico. 'Todos somos Lucas'

Lucas Bermejo, de 7 años, ha fallecido este pasado domingo, 2 de agosto, a causa de su enfermedad sin diagnóstico y en torno a la cual unió a todos los vallisoletanos para luchar contra la misma.

Lo ha anunciado la propia familia del pequeño a través de sus redes sociales. El menor vallisoletano ha sido noticia en los últimos meses después de protagonizar la campaña 'Todos somos Lucas', con la que los seres queridos del niño buscaban el apoyo de la sociedad para sufragar los gastos de la enfermedad.

A través de un cartel, donde se observa un dibujo que representa a Lucas, su nombre y las fechas de nacimiento y fallecimiento, la familia anunciaba la pérdida del pequeño en Instagram.

La imagen la acompañan con una emotiva frase que representa el dolor que hoy siente su familia: "No hubo besos suficientes".

El pequeño nació con una rara enfermedad que ni siquiera tenía nombre. Durante su vida, Lucas necesitó atención 24 horas al día y una serie de recursos que implicaban un gran esfuerzo económico.

Una silla de ruedas especial adaptada a sus necesidades, una grúa para que sus padres pudieran moverle con seguridad, una cama articulada especializada y diversos materiales ortopédicos, terapias y adaptaciones diarias son algunos ejemplos.

Todo ello conllevaba una importantísima inversión económica a la que su familia no podía hacerle frente con garantías. Por eso, nació el movimiento 'Todos somos Lucas'.

Una plataforma de ayuda que terminó convirtiéndose en un movimiento de apoyo al pequeño y a sus padres. Finalmente, la peor de las noticias ha terminado llegando.

Hoy, Valladolid llora la muerte de Lucas, pero, a pesar de su corta edad, el pequeño deja un legado de resiliencia y lucha dentro de una sociedad vallisoletana que se volcó con su historia.