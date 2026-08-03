Hallan muerta a una mujer desaparecida en Aldeamayor: sin indicios de criminalidad y a la espera del informe forense
María Luisa H.R. desapareció el pasado 30 de julio y el Ayuntamiento había convocado este domingo una batida, pero fue suspendida tras hallarse su cadáver en Valladolid capital.
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Una mujer de 57 años, desaparecida desde el 30 de julio en Aldeamayor de San Martín (Valladolid), ha sido localizada muerta este domingo en Valladolid capital.
Se trata de María Luisa H.R., de 1,65 metros de estatura, complexión delgada, pelo canoso y ondulado y ojos marrones a quien se buscaba desde el pasado jueves, según comunicó la asociación SOS desaparecidos.
Según ha confirmado a este medio la subdelegación del Gobierno en Valladolid, en la inspección visual no hay indicios de criminalidad, pero se está a la espera del informe forense.
El Ayuntamiento de Aldeamayor había convocado una batida de búsqueda este domingo a las 8:30 horas en el refugio de la arenera de Compasco para localizar a María Luisa, pero fue cancelada tras localizarse su cadáver.
“La solidaridad y el trabajo en equipo son fundamentales en momentos como este. Cada persona cuenta y cada paso puede ser decisivo”, señalaba el ayuntamiento en la convocatoria.
Horas más tarde comunicaba la suspensión de la batida y expresaba sus condolencias a la familia, amigos de María Luisa.