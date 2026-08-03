Empresario y funcionaria, unidos por los viajes: Alfredo y Ana, las víctimas de Medina en la tragedia aérea de Perú

El matrimonio vallisoletano fallecido junto a una imagen del accidente. RRSS

Alfredo Avilés y Ana Isabel Sánchez compartían aficiones. Les gustaba viajar, correr y disfrutar del tiempo con los suyos.

Cada año reservaban unos días para descubrir un nuevo destino y, también cada temporada, se calzaban las zapatillas para participar en el Desafío de Tordesillas, la carrera organizada por el Club Guerreras y Guerreros.

Eran dos de esas personas conocidas por su cercanía, que habían construido su vida entre Medina del Campo y Arroyo de la Encomienda.

Ese proyecto común se truncó este sábado en Perú. Alfredo Avilés Muñoyerro y Ana Isabel Sánchez fallecieron, ambos con 52 años, en el accidente de una avioneta turística que sobrevolaba las Líneas de Nazca.

Viajaban solos, sin la compañía de su hija, de 21 años, a la que deja ahora el golpe más duro e inesperado.

Aunque desde hace años residían en la urbanización La Vega, en Arroyo de la Encomienda, los dos eran naturales de Medina del Campo.

Allí conservan sus raíces familiares y buena parte de sus vínculos personales. La noticia del accidente recorrió rápidamente ambas localidades, donde eran muy conocidos.

Alfredo se definía en su perfil de Facebook con una frase sencilla que resumía su manera de ser: “Un tío cercano y majo”.

Un empresario del sector del mobiliario y la decoración, dedicado a la intermediación entre fabricantes y clientes, así como al asesoramiento a profesionales de la arquitectura y el interiorismo.

Trabajaba como agente comercial independiente para distintas firmas y desarrollaba su actividad en Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia.

Ana Isabel era funcionaria de la Inspección de Trabajo. Ambos habían formado una familia junto a su hija, ya mayor de edad, y encontraban en los viajes una de sus mayores pasiones.

Era una tradición que mantenían año tras año: elegir un destino especial para disfrutar juntos de unos días de descanso.

También compartían la afición por el atletismo. Eran habituales del Desafío de Tordesillas, una prueba organizada por el Club Guerreras y Guerreros en la que participaban cada edición.

El viaje a Perú incluía uno de los grandes reclamos turísticos del país: el sobrevuelo de las Líneas de Nazca.

La avioneta, una Cessna Gran Caravan C-208 de la compañía Aerodiana, despegó del aeropuerto de Pisco con destino a la zona arqueológica.

Aproximadamente 50 minutos después del despegue, cuando realizaba el recorrido previsto sobre los geoglifos, la tripulación emitió un aviso de emergencia a la torre de control. Poco después se perdió el contacto por radio.

La aeronave terminó precipitándose en Pueblo Viejo, al sur de Nazca. Los equipos de emergencia confirmaron que no había supervivientes.

En el accidente fallecieron las doce personas que viajaban a bordo: los dos pilotos peruanos, siete turistas italianos pertenecientes a dos familias, dos ciudadanos alemanes y el matrimonio vallisoletano. Las autoridades peruanas mantienen abierta una investigación para determinar las causas del siniestro.

La tragedia provocó una inmediata ola de consternación en Valladolid. El Ayuntamiento de Medina del Campo trasladó públicamente sus condolencias a la familia tras conocerse el fallecimiento de dos vecinos nacidos en la localidad.

También el alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, expresó su pesar con un mensaje difundido en redes sociales.

“Hoy es un día de profunda tristeza para Arroyo de la Encomienda. Lamentamos el fallecimiento de Alfredo y Ana Isabel en el trágico accidente aéreo ocurrido en Perú. Todo mi cariño y mi más sentido pésame a la familia, amigos y seres queridos de estos dos vecinos de Arroyo. Descansen en paz”, escribió.

Al dolor institucional se sumó el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, que aseguró sentirse “conmocionado” por la muerte del matrimonio y trasladó «todo mi apoyo a sus familias y a todo el pueblo de Arroyo”.

Las muestras de afecto continuaron llegando durante toda la jornada.

Vecinos por Arroyo manifestó que “es profundo el dolor que deja la trágica noticia del accidente de avioneta en Perú” y envió “el más sincero pésame y todo nuestro cariño a su hija, familiares, amigos y seres queridos”.

El Partido Popular de Arroyo de la Encomienda también quiso sumarse a las condolencias con un mensaje de apoyo a la familia.

El Club Deportivo Parquesol expresó igualmente su profundo pesar y trasladó todo su cariño a los familiares y allegados de Alfredo y Ana Isabel, ya que un componente del club era yerno de los fallecidos.

Dos vecinos muy conocidos entre Medina del Campo y Arroyo de la Encomienda cuya historia queda ligada, desde ahora, a un viaje que debía ser un recuerdo feliz y que terminó convirtiéndose en una tragedia.