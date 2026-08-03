David Esteban y Fernando Esteban, nuevos vicepresidentes de la Diputación de Valladolid tras la salida de Víctor Alonso

Conrado Íscar, acompañado de David Esteban (izq.) y Fernando Esteban (dcha.), en la presentación de la nueva estructura de la institución provincial. Diputación de Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha anunciado esta mañana una reorganización de la estructura del equipo de Gobierno de la institución tras la salida del hasta el pasado viernes vicepresidente primero, Víctor Alonso Monge, quien fue elegido procurador en las Cortes de Castilla y León.

La nueva estructura del equipo de Gobierno está encabezada por David Esteban, hasta ahora vicepresidente segundo, quien pasa a ocupar la vicepresidencia Primera.

Además, asume la dirección del Área de Hacienda, Personal y Régimen Interior, incorporando todas las competencias que desempeñaba Víctor Alonso Monge.

Asimismo, también asume la presidencia del Organismo Autónomo de REVAL, hasta ahora ocupada por Víctor Alonso.

Fernando Esteban, actual diputado responsable del Servicio de Obras y de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua, ocupa ahora además el cargo de vicepresidente segundo de la institución.

David de la Viuda, diputado delegado de Transparencia, asume el Área de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación, ampliando así sus responsabilidades dentro del equipo de Gobierno.

Estos cambios motivan un cambio en la composición de la Junta de Gobierno de la Diputación de Valladolid, hasta ahora compuesta por el presidente y ocho diputados provinciales (9 miembros) y que, por la incorporación a la misma de Fernando Esteban como vicepresidente segundo y David de la Viuda como diputado delegado de Área, pasará a estar compuesta por la presidencia y nueve diputados (10 miembros).

El presidente ha explicado que se trata de una transición “ordenada, coherente y basada en la experiencia de quienes ya conocen perfectamente el funcionamiento de la institución", al tiempo que ha destacado que la nueva organización combina “continuidad y renovación” para mantener el ritmo de ejecución de los proyectos en marcha.

"Confiamos plenamente en este equipo, formado por diputados con experiencia y capacidad de gestión, que afrontan esta nueva etapa con el compromiso de seguir trabajando por los municipios de la provincia y culminar con éxito el mandato, cumpliendo los compromisos adquiridos con los vallisoletanos", ha señalado.

Durante su comparecencia, el presidente ha querido destacar la trayectoria y el trabajo desarrollado por Alonso Monge durante los años al frente de sus responsabilidades en la Diputación.

"Quiero agradecerle públicamente su inmensa labor y dedicación a nuestra provincia y desearle toda la suerte y acierto en sus nuevas responsabilidades", ha señalado.

Currículum de los diputados

David Esteban Rodríguez

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Valladolid y máster oficial en Economía de la Cultura y Gestión Cultural.

Es alcalde de Medina de Rioseco desde 2017, tras haber desempeñado anteriormente diversas responsabilidades municipales como teniente de alcalde y concejal delegado de distintas áreas.

Diputado provincial desde 2019, fue responsable del Área de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades durante el anterior mandato y, desde 2023, ha ejercido como vicepresidente segundo y diputado delegado del Área de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación.

También preside el Grupo de Acción Local Campos y Torozos, la Fundación Sancti Spiritu y Santa Ana y es presidente fundador de la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León.

Fernando Esteban Velasco

Empresario agrícola y ganadero, inició su trayectoria política como concejal del Ayuntamiento de Cogeces del Monte en 2007 y es alcalde del municipio desde 2015.

Entre 2019 y 2023 fue diputado delegado del Servicio de Asesoramiento a Municipios de la Diputación de Valladolid.

En el actual mandato desempeña la responsabilidad del Servicio Técnico de Obras y de las áreas de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua, funciones que compatibilizará ahora con la Vicepresidencia Segunda de la institución.

David de la Viuda

Técnico en Comercio y Marketing, desarrolló su trayectoria profesional en el sector comercial y logístico antes de incorporarse a la política municipal.

Fue segundo teniente de alcalde y concejal de Juventud, Deportes, Ocio y Festejos del Ayuntamiento de Mayorga entre 2019 y 2023, año en el que fue elegido alcalde del municipio.

Es presidente de la Fundación Patronato de San Lázaro y vicepresidente de ADRI Norte, además de mantener una estrecha vinculación con el movimiento asociativo y el voluntariado, especialmente como voluntario de Cruz Roja.

En la Diputación de Valladolid es diputado delegado del Servicio de Transparencia y, tras la reorganización del equipo de Gobierno, asume el Área de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación.