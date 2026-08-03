El Ayuntamiento de Valladolid impulsa la empleabilidad y la formación con una inversión de más de 1,1 millones de euros

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, presidida por el alcalde, Jesús Julio Carnero Cedida

El año 2025 fue especialmente fructífero en Valladolid en los ámbitos de formación y empleo. Así lo atestiguaban las cifras del balance del Ayuntamiento, que arrojan una inversión superior a los 1,1 millones de euros durante todo el ejercicio que beneficiaron a 1.350 personas.

La estrategia, basada en la capacitación profesional, la orientación laboral y el acompañamiento individualizado, se centró en reforzar los recursos destinados a favorecer la inserción laboral de las personas desempleadas, especialmente de quienes tenían mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.

La mejora de la empleabilidad es uno de los ejes fundamentales de las políticas municipales de inclusión social. Para ello, se pusieron en marcha y consolidaron subvenciones y convenios de colaboración con entidades especializadas.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Valladolid sigue desarrollando itinerarios personalizados dirigidos a facilitar el acceso al mercado laboral por parte de los desempleados.

El año pasado, 565 personas participaron en programas desarrollados por entidades sin ánimo de lucro financiados con subvenciones municipales para fomentar la empleabilidad.

Al mismo tiempo, 677 personas participaron en los programas contemplados en los convenios de colaboración con Juan Soñador, Cruz Roja y la Fundación Secretariado Gitano, orientados a mejorar las oportunidades de los colectivos vulnerables.

Uno de los principales recursos municipales para mejorar la empleabilidad es el Centro Municipal de Formación Ocupacional Jacinto Benavente, un equipamiento especializado en la formación ocupacional de personas desempleadas.

También se han impartido distintas acciones formativas para mejorar la cualificación profesional de los desempleados, entre ellas dos cursos de atención sociosanitaria, formación en competencias clave de nivel 2 y un curso de operaciones auxiliares de fabricación mecánica, que llegaron a 57 participantes.

El Centro Jacinto Benavente lleva a cabo además los Programas Mixtos de Empleo y Formación promovidos por la Junta, una modalidad que conjuga formación teórico-práctica y trabajo remunerado con un contrato de formación en alternancia desde el inicio.

En el centro se han desarrollado los programas Auxiliar de Centro II-Duplo, Parques y Jardines V y Pintura Decorativa V, en los que han participado 51 personas.

Sumadas a las acciones de formación ocupacional, el Centro Municipal de Formación Ocupacional ha atendido a 108 interesados a lo largo de 2025.

Los programas permiten a los participantes disponer de una cualificación profesional acreditable mientras adquieren experiencia laboral real mediante la ejecución de obras y servicios de utilidad pública e interés social.

Durante este año, el Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en marcha actuaciones para reforzar la línea de trabajo con nuevos Programas Mixtos de Empleo y Formación.

Actualmente, se están desarrollando Parques y Jardines VII, con 12 participantes, y Auxiliar de Centro III-Duplo, integrado por dos grupos de 12 personas cada uno, todos ellos con una duración de 6 meses.

Por su parte, el Centro Municipal de Formación Ocupacional ha acogido el proyecto Germina-VA, la Escuela Municipal de Jardinería, Medio Ambiente y Renaturalización Urbana promovida por el Ayuntamiento para formar y contratar a desempleados en ámbitos vinculados al empleo verde y la sostenibilidad urbana.

El Centro Jacinto Benavente sigue siendo también un espacio de referencia para el desarrollo de programas de orientación laboral y activación del empleo. Entre ellos destacan las Lanzaderas de Empleo impulsadas por la Fundación Santa María la Real, que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento mediante la cesión de instalaciones municipales.

Estas iniciativas ofrecen orientación laboral, acompañamiento individual y grupal, formación en competencias digitales y verdes y herramientas para mejorar la búsqueda de empleo, favoreciendo la activación personal y profesional de personas desempleadas con especiales dificultades de inserción.