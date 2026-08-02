Tremendo susto en Peñafiel: cede la pasarela peatonal de un parque tras ser cerrada por riesgo de derrumbe

Colapso de la pasarela peatonal de 50 metros de largo sobre el río Duratón, en Peñafiel (Valladolid) ICAL

La pasarela peatonal de madera sobre el río Duratón situada en el parque Pedro Burgueño de Peñafiel (Valladolid) cedió hoy sin causar daños personales.

Lo hizo después de que el Ayuntamiento hubiera decidido cerrar el paso de forma preventiva anoche al detectar un desplazamiento en uno de los elementos de la estructura, según explicó a Ical el alcalde de la localidad, Roberto Díez González.

El regidor señaló que el Consistorio observó que una de las vigas se había desplazado, por lo que acordó clausurar el tránsito de peatones por precaución.

"Por suerte no ha pasado nada", aseguró Díez González, ya que cuando la estructura terminó cediendo no había ninguna persona sobre la pasarela.

Asimismo, explicó que la empresa que construyó la infraestructura acudió a primera hora de la mañana para tratar de apuntalarla y evitar que colapsara, aunque finalmente la pasarela acabó cediendo.

Díez González indicó que el próximo lunes comenzarán los trabajos para retirar la estructura dañada y, posteriormente, se iniciarán las actuaciones necesarias para instalar una nueva pasarela.

La infraestructura fue construida hace por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) dentro de las actuaciones de acondicionamiento de la Senda del Duero.

No es la primera vez que presenta problemas estructurales. En abril de 2018, la CHD acometió una reparación después de detectar deformaciones en los arcos superiores de madera que sostenían la pasarela.

Aquella actuación obligó a cerrar temporalmente el paso de peatones e instalar un andamiaje provisional para sostener el tablero mientras se desmontaban los arcos para proceder a su reparación o, en caso necesario, a su sustitución.