Nuevas restricciones al tráfico en la avenida de Salamanca hasta el 18 de agosto por la red de calor

Las obras de la red de calor de Valladolid afectan desde mañana a un nuevo tramo de la avenida de Salamanca Ayto. Valladolid

Los conductores que circulen por la avenida de Salamanca deberán volver a modificar sus recorridos a partir de este lunes, 3 de agosto.

El Ayuntamiento de Valladolid pondrá en marcha una nueva fase de las obras de conexión de la red de calor en el tramo comprendido entre el túnel de la avenida y la rotonda de la Delegación de Hacienda, una actuación que implicará restricciones al tráfico hasta el próximo 18 de agosto.

Los trabajos, ejecutados por Somacyl, se desarrollarán en dos fases. Durante la primera, entre el 3 y el 10 de agosto, permanecerán cerrados al tráfico los dos carriles en sentido norte, hacia el centro de la ciudad.

Para mantener la circulación, los vehículos serán desviados por la calle Joaquín Velasco Martín.

A partir del 10 de agosto y hasta el día 18, las obras se trasladarán a los dos carriles más próximos a Villa de Prado. En este caso, las afecciones se producirán en sentido sur, hacia Parquesol.

Esta nueva intervención arranca después de que hayan finalizado los trabajos de conexión del nuevo hotel Soho Boutique La Harinera 4, junto al puente Mayor.

El tráfico en este punto ha quedado restablecido este viernes, un día antes del plazo previsto inicialmente, tras concluir una actuación que el Ayuntamiento ha calificado de compleja.

Las obras forman parte del proyecto de ampliación de la red de calor de Huerta del Rey, Villa de Prado y Parquesol, cuyos trabajos se concentran durante los meses de julio y agosto para aprovechar el descenso de la intensidad del tráfico propio del periodo estival.

Desde el Consistorio señalan que el Servicio de Ocupación de Vía Pública mantiene una coordinación permanente con la empresa promotora, Somacyl, así como con la Policía Municipal y el área de Movilidad, con el objetivo de reducir al máximo las molestias tanto para los vecinos como para los comercios del entorno.

El Ayuntamiento recuerda que la información sobre el estado de las obras, los cortes de tráfico y cualquier modificación del calendario puede consultarse a través de la página web municipal.