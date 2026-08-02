La morcilla de La Maruja y los vinos de Cigales triunfan en una cita gastronómica que llena la Plaza Mayor

La localidad vallisoletana de Cigales ha vuelto a demostrar el potencial de su gastronomía y su tradición vitivinícola con el éxito de la II Feria de la Morcilla y el Vino.

Un evento que reunió a cientos de vecinos y visitantes en torno a dos de los productos más representativos del municipio: la morcilla cigaleña y los vinos de la Denominación de Origen Cigales.

La cita convirtió la Plaza Mayor en el epicentro del sabor y la cultura local, poniendo en valor la riqueza enogastronómica de la conocida Villa del Clarete.

Durante toda la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de una propuesta que combinó gastronomía, vino, música y tradición, consolidando esta feria como una de las citas destacadas del verano en la provincia de Valladolid.

El pregón inaugural corrió a cargo de José Antonio Solano Ávila "Josan", profesional vinculado al sector vitivinícola y a la comunicación, quien destacó la calidad y singularidad de la morcilla elaborada en Cigales.

Durante su intervención también hizo referencia a la historia, la cultura y el patrimonio del municipio, recordando el estrecho vínculo entre la localidad y la elaboración de vinos que le ha valido el reconocimiento como la Villa del Clarete.

La morcilla de La Maruja y los vinos de la D.O. Cigales, protagonistas

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la degustación del pincho oficial de la feria, elaborado con morcilla, patatas y huevo frito, una propuesta gastronómica que obtuvo una excelente acogida entre el público.

La degustación permitió descubrir la perfecta armonización entre las reconocidas morcillas de La Maruja y una selección de vinos elaborados por las bodegas de la Denominación de Origen Cigales, una combinación que puso de relieve la calidad de dos de los grandes emblemas gastronómicos del municipio.

Música, ambiente festivo y gran participación en la Plaza Mayor

La programación de la II Feria de la Morcilla y el Vino se completó con actuaciones musicales en directo y una sesión de DJ que puso el broche final a una jornada marcada por el excelente ambiente, la elevada participación y el respaldo tanto de los vecinos como de los visitantes.

Pregon II Feria de la morcilla y el vino de Cigales. Cedida

La afluencia de público confirmó el creciente interés por este evento, que se consolida como una propuesta capaz de atraer turismo gastronómico y de promocionar los productos locales de Cigales.

Con iniciativas como la II Feria de la Morcilla y el Vino, el Ayuntamiento de Cigales continúa apostando por la promoción de su patrimonio gastronómico y vitivinícola, impulsando actividades que dinamizan la economía local, favorecen el turismo y ponen en valor la calidad de productos tan representativos como la morcilla cigaleña y los vinos de la Denominación de Origen Cigales.