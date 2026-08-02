Un matrimonio de Valladolid, entre los fallecidos del trágico accidente de una avioneta en Perú

Vista aérea de un grupo de figuras pertenecientes a las líneas de Nazca, en el desierto de la región Ica, al sur de Lima (Perú), descubiertas por un grupo de investigadores japoneses de la Universidad de Yamagata. EFE.

Un matrimonio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) figura entre las 13 víctimas mortales del accidente de una avioneta turística ocurrido este sábado en las Líneas de Nazca, en el sur de Perú.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación confirmó el fallecimiento de dos ciudadanos españoles en el siniestro. En concreto de Alfredo Avilés Muñoyerro y Ana Isabel Sánchez Muñoz, ambos de 52 años.

Desde el departamento que dirige José Manuel Albares señalaron que se trata de un matrimonio y precisaron que la cónsul de España en Lima ya ha informado a sus familiares, además de ponerse a su disposición para prestarles la asistencia consular correspondiente.

El accidente se produjo cuando una avioneta de la compañía Aerodiana, que realizaba un vuelo turístico para sobrevolar las conocidas Líneas de Nazca, se estrelló por causas que todavía se investigan.

Según la información facilitada por las autoridades peruanas, la aeronave, una Cessna Grand Caravan C-208, comunicó una situación de emergencia a la torre de control mientras sobrevolaba las inmediaciones de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo.

Poco después se perdió el contacto por radio y los equipos de emergencia desplazados hasta la zona confirmaron que no había supervivientes entre las 13 personas que viajaban a bordo.

Además del matrimonio vallisoletano, entre las víctimas mortales se encuentran los dos tripulantes peruanos y otros nueve turistas extranjeros, entre ellos siete ciudadanos italianos y dos alemanes, según el balance provisional difundido por las autoridades del país.

La avioneta había despegado poco antes para realizar uno de los habituales vuelos turísticos sobre las Líneas de Nazca, uno de los principales atractivos arqueológicos de Perú y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Las autoridades peruanas han abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro, mientras continúan las labores de recopilación de información sobre el accidente.