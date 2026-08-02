Herido un hombre de 30 años tras caer con un quad a un regato en Villabrágima

Un hombre de unos 30 años ha resultado herido este domingo tras sufrir un accidente con el quad que conducía y caer a un regato en el punto kilométrico 1 de la carretera VP-5006, dentro del término municipal de Villabrágima (Valladolid).

El suceso se produjo a las 18.34 horas, momento en el que la sala de operaciones del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada en la que se alertaba de la salida de vía del vehículo y de que su conductor había resultado herido tras precipitarse al cauce.

Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de la Guardia Civil y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó varios recursos, entre ellos un helicóptero medicalizado, para atender al accidentado.

Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado del herido ni sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente.