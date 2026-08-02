Fernando Cayo rompe su discreción y presenta a la mujer que ha conquistado su corazón: "Gracias, Nazaret”

Las publicaciones en redes sociales a veces son una caja de sorpresas. Y la última de Fernando Cayo (58 años) es una de ellas.

El actor vallisoletano, siempre muy discreto con su vida privada, ha sorprendido a sus miles de seguidores al presentar públicamente a la mujer que ocupa su corazón.

Lo ha hecho a través de una emotiva publicación compartida tanto en Instagram como en Facebook, donde ha recibido una auténtica avalancha de mensajes de cariño.

El intérprete de La casa de papel, entre otras muchas, ha querido poner nombre y rostro a este feliz momento personal junto a la también actriz Nazaret Jiménez Aragón, dedicándole una declaración de amor que ha emocionado a quienes siguen su trayectoria.

"Cuando encuentras un amor que ilumina tu vida, todo adquiere un nuevo sentido. Lo siento con todo mi ser, con el corazón, con el cuerpo y con el alma. Gracias, Nazaret". Lo ha dicho todo.

Unas palabras que rápidamente han corrido por las redes sociales y que han provocado cientos de reacciones entre ellos de grandes amigos y compañeros.

Es el caso de Pablo Rivero, de Cuéntame, Sergio Pazos o la vallisoletana Azucena de la Fuente.

La mayoría de los comentarios coinciden en destacar la felicidad que desprende la pareja y la naturalidad con la que ambos viven este momento.

Pero si hubo una respuesta que captó todas las miradas fue la de la propia Nazaret Jiménez Aragón, que no tardó en responder al mensaje de Fernando Cayo con otra declaración pública de amor.

"Cómo te amo, mi vida ♥️♥️♥️♥️".

Está claro que ambos atraviesan un momento especialmente dulce.

Dos grandes actores

Aunque Fernando Cayo es uno de los actores más reconocidos del panorama nacional, siempre ha procurado mantener su esfera sentimental alejada del foco mediático.

Por eso, la publicación ha sorprendido especialmente a sus seguidores, acostumbrados a conocer sus proyectos profesionales, pero no tanto los detalles de su vida personal.

Nacido en Valladolid el 22 de abril de 1968, Cayo acumula más de tres décadas de trayectoria.

Actor, director, productor y músico, es además académico de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y miembro fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Su carrera está repleta de títulos imprescindibles, aunque es cierto que muchos le recordamos por su papel de Tino en Manos a la Obra, luego ha formado parte de las mejores series.

A lo largo de su carrera también ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio al Mejor Actor del Festival de Cine de Toulouse, el Premio de Teatro Provincia de Valladolid y el galardón al Mejor Actor de Teatro concedido por la Asociación de Amigos del Teatro de Valladolid, además de ser elegido mejor actor teatral por los lectores de *El País*.

La mujer que ha conquistado el corazón del actor tampoco es una desconocida para el público.

Nazaret Jiménez Aragón, nacida en Málaga en 1985, es actriz de cine, teatro y televisión. Formada en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla y en el prestigioso estudio de Juan Carlos Corazza de Madrid.

A lo largo de su carrera ha participado en series tan populares como Hospital Central, La que se avecina, Centro Médico.

Sin embargo, fue su papel de Loli en Cuéntame cómo pasó el que la dio a conocer al gran público, convirtiéndose en uno de los rostros más recordados de la ficción de TVE.

La imagen compartida por ambos ha despertado una oleada de felicitaciones de amigos, compañeros de profesión y seguidores. "Qué bonita pareja", "Se os ve inmensamente felices" o "Qué alegría veros así" son algunos de los mensajes que se repiten entre los cientos de comentarios.

Con una sola fotografía y una declaración nacida desde el corazón, Fernando Cayo ha decidido compartir uno de los momentos más importantes de su vida. La pareja es todo felicidad.