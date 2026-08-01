"Estás mintiendo": Irene Carvajal responde con dureza al ministro Albares por la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta

El ministro de Exteriores asegura que la "práctica totalidad" de quienes entraron en la ciudad autónoma han regresado a Marruecos, mientras la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid (Vox) le acusa de "mentir" y cuestiona la versión del Gobierno. Más información: Pollán exige "deportaciones masivas" tras la crisis de Ceuta y suprimirá ayudas a las ONG "que colaboren con el asalto"

Como viene siendo habitual, la tensión política por la situación migratoria que se está viviendo en Ceuta se ha trasladado este sábado a las redes sociales.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid por Vox, Irene Carvajal, han protagonizado un intercambio de mensajes en X a cuenta de la gestión del Gobierno y del alcance de la llegada de inmigrantes a la ciudad autónoma.

En una publicación difundida en su perfil oficial, Albares defendió la actuación del Gobierno asegurando que "la práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos".

El ministro añadió además que "no es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Península sin identificarse en un control de policía" y sostuvo que "la integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada", concluyendo su mensaje con un "basta de confusión interesada".

Las afirmaciones del titular de Exteriores encontraron una rápida respuesta por parte de Irene Carvajal, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid y dirigente de Vox.

La edil ha acusado directamente al ministro de faltar a la verdad y ha escrito: "Estás mintiendo".

En su mensaje, sostuvo que "solo han regresado 50.000" personas y afirmó que el Gobierno desconoce "cuántos quedan vagando por la ciudad".

Carvajal no se ha mordido la lengua al asegurar que "Marruecos ha programado una invasión del territorio español" y reprochó al Ejecutivo haber "abandonado a nuestros compatriotas ceutíes".

La política de Vox cerró su publicación con una dura acusación política: "Vuestra traición no será olvidada".

El intercambio refleja la creciente polarización en torno a la política migratoria y al papel del Gobierno en la gestión de la frontera sur.

Mientras el Ejecutivo insiste en que la situación está bajo control y que los mecanismos de seguridad funcionan con normalidad, desde Vox se cuestionan las cifras oficiales y se acusa al Gobierno de minimizar el alcance de la crisis.