José Manuel Albares e Irene Carvajal en un montaje.

José Manuel Albares e Irene Carvajal en un montaje. ICAL

Valladolid

"Estás mintiendo": Irene Carvajal responde con dureza al ministro Albares por la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta

El ministro de Exteriores asegura que la "práctica totalidad" de quienes entraron en la ciudad autónoma han regresado a Marruecos, mientras la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid (Vox) le acusa de "mentir" y cuestiona la versión del Gobierno.

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Como viene siendo habitual, la tensión política por la situación migratoria que se está viviendo en Ceuta se ha trasladado este sábado a las redes sociales.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid por Vox, Irene Carvajal, han protagonizado un intercambio de mensajes en X a cuenta de la gestión del Gobierno y del alcance de la llegada de inmigrantes a la ciudad autónoma.

En una publicación difundida en su perfil oficial, Albares defendió la actuación del Gobierno asegurando que "la práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos".

El ministro añadió además que "no es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Península sin identificarse en un control de policía" y sostuvo que "la integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada", concluyendo su mensaje con un "basta de confusión interesada".

Jóvenes marroquíes volviendo a su país tras entrar de forma irregular en Ceuta.

Las afirmaciones del titular de Exteriores encontraron una rápida respuesta por parte de Irene Carvajal, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid y dirigente de Vox.

La edil ha acusado directamente al ministro de faltar a la verdad y ha escrito: "Estás mintiendo".

En su mensaje, sostuvo que "solo han regresado 50.000" personas y afirmó que el Gobierno desconoce "cuántos quedan vagando por la ciudad".

Carvajal no se ha mordido la lengua al asegurar que "Marruecos ha programado una invasión del territorio español" y reprochó al Ejecutivo haber "abandonado a nuestros compatriotas ceutíes".

La política de Vox cerró su publicación con una dura acusación política: "Vuestra traición no será olvidada".

El intercambio refleja la creciente polarización en torno a la política migratoria y al papel del Gobierno en la gestión de la frontera sur.

Mientras el Ejecutivo insiste en que la situación está bajo control y que los mecanismos de seguridad funcionan con normalidad, desde Vox se cuestionan las cifras oficiales y se acusa al Gobierno de minimizar el alcance de la crisis.