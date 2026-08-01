Francisco Salinero, histórico presidente de la Sección 1ª de la Audiencia de Valladolid, ficha por ATL Abogados

Francisco Salinero (izquierda) y Antonio Vallejo (derecha) sellan el acuerdo de incorporación del ex magistrado a ATL Abogados. Cedida

ATL Abogados ha anunciado la incorporación a su equipo de Francisco Salinero Román, quien presidió durante casi 19 años la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valladolid, órgano especializado en materia civil y de familia.

Con esta incorporación, el bufete se consolida como despacho referente en Castilla y León.

"Se trata de un fichaje estratégico que refuerza de manera decisiva la posición de ATL Abogados como despacho de referencia en Valladolid. Incorporamos a nuestras filas más de cuatro décadas de trayectoria judicial desde los juzgados de Primera Instancia e Instrucción hasta la propia Audiencia Provincial", explica el CEO, Antonio Vallejo.

Ingresado en la Carrera Judicial por oposición libre en 1981, Francisco Salinero inició su andadura profesional en los Juzgados de Don Benito (Badajoz) y Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), para ascender en 1983 a Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Un año después se trasladó a Valladolid, ciudad en la que desarrollaría el grueso de su carrera: titular del Juzgado de Instrucción número 1 durante casi una década y Decano de los Jueces de la capital del Pisuerga por decisión de sus propios compañeros.

Francisco Salinero (fondo), junto a Antonio Vallejo (derecha), en su comunicado oficial a los medios de prensa. Cedida

En 1993 se incorporó a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valladolid, especializándose en materia civil, hasta que en julio de 2006 asumió la Presidencia de la Sección Primera.

Un cargo que ha desempeñado con dedicación absoluta hasta 2026. A lo largo de su trayectoria reforzó además la Audiencia Provincial de Segovia en distintas comisiones de servicio.

Tras una dilatada y brillante trayectoria de 44 años de servicio público en la judicatura, Salinero aportará desde ahora su profundo conocimiento doctrinal y su visión estratégica al equipo dirigido por Antonio Vallejo.

En su nueva etapa profesional, alejado ya de los estrados, se encargará de dirigir el diseño de la estrategia en los pleitos de mayor complejidad del despacho y de asesorar a los clientes de la firma.

Romper la barrera entre el cliente y el abogado

Desde ATL Abogados, su CEO y director Antonio Vallejo destacan que esta incorporación responde a una filosofía de despacho que busca romper la barrera abogado-cliente manteniendo los máximos estándares de calidad jurídica.

"Queremos que quien venga a nuestro despacho no sienta que se enfrenta a un lenguaje o un mundo ajeno, sino que tiene a su lado a alguien que entiende su problema desde dentro, con la misma profundidad con la que durante años se han resuelto los casos más complejos desde la propia Audiencia Provincial", señala Vallejo.

Asimismo, el fundador del despacho subraya que la llegada de Francisco Salinero "eleva el nivel de análisis jurídico que podemos ofrecer a nuestros clientes en materia de civil y de familia y refuerza nuestro compromiso con una defensa rigurosa, cercana y de máxima calidad".

Vallejo insiste en que el objetivo de la firma no es solo ganar casos, sino "que el cliente entienda en todo momento qué está pasando con su asunto, sin tecnicismos innecesarios ni distancia con su abogado".

El director del despacho añade que este fichaje "refuerza nuestra proyección en toda Castilla y León, donde queremos seguir siendo un referente".

El equipo de profesionales de ATL Abogados en sus oficinas centrales de Valladolid. Cedida

Además concluye: "Poder contar en nuestro comité de dirección con una de las mentes jurídicas más respetadas en el mundo del derecho no solo es un honor, sino la mayor garantía de solvencia y excelencia para los clientes que nos confían sus asuntos más delicados".

Con este movimiento, ATL Abogados, con sede en pleno centro de Valladolid y oficinas abiertas en Palencia y Cuéllar, da un paso más en su plan de posicionarse como firma de referencia en Castilla y León.