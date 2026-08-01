Dos detenidos por agredir brutalmente a un hombre para que retirara una denuncia: "Quítala o tendrás problemas"

Un agente de la Policía Nacional en Valladolid Cedida

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos jóvenes como presuntos autores de un delito de obstrucción a la justicia y otro de lesiones leves, después de que supuestamente agredieran y amenazaran a un hombre para que retirara una denuncia presentada meses antes por una brutal paliza.

Según ha informado la Policía Nacional, las detenciones se produjeron en la mañana del 30 de julio, en el marco de una investigación iniciada tras una agresión ocurrida el pasado mes de marzo.

Los hechos se remontan al 14 de marzo, cuando la víctima denunció haber sido atacada por varios individuos en el interior de un portal de Valladolid.

Como consecuencia de la agresión sufrió lesiones de gravedad, entre ellas una fractura de los huesos propios de la nariz y otra en la pared medial del seno maxilar izquierdo.

Por estos hechos fueron investigados, aunque no detenidos, dos varones como presuntos responsables de un delito de lesiones graves.

Sin embargo, la investigación dio un nuevo giro el pasado 7 de julio.

La víctima denunció que volvió a ser agredida mientras se encontraba en un establecimiento hostelero de la ciudad.

Según su relato, tres jóvenes le propinaron varios puñetazos en el rostro, provocando que cayera al suelo, donde continuaron golpeándole.

Las lesiones sufridas obligaron al agredido a recibir asistencia médica en el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Durante la denuncia, la víctima aseguró que esta segunda agresión estaba directamente relacionada con el procedimiento judicial iniciado tras los hechos de marzo.

Según manifestó, uno de los atacantes llegó a decirle: "Más vale que quites la denuncia porque de lo contrario vas a tener problemas".

Para los investigadores, tanto las amenazas como la agresión tenían un objetivo claro: intimidar al denunciante y presionarle para que retirara la denuncia, unos hechos que podrían constituir un delito de obstrucción a la justicia al tratar de interferir deliberadamente en un procedimiento judicial.

Tras diversas gestiones para identificar a los presuntos implicados, agentes de la Policía Nacional procedieron el 30 de julio a la detención de dos hombres, que quedaron bajo custodia policial mientras se instruían las diligencias.

Posteriormente, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.