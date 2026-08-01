Dos accidentes en apenas dos minutos provocan importantes retenciones en la A-62 entre Simancas y Arroyo

Retenciones en SImancas a las 12:05 de este sábado. DGT

La A-62 ha registrado esta mañana de sábado dos accidentes con apenas dos minutos de diferencia que han provocado importantes retenciones en sentido Portugal, coincidiendo con la intensa circulación propia de la operación salida del 1 de agosto.

Es una de las jornadas con mayor volumen de desplazamientos del verano por el inicio de las vacaciones de miles de personas.

El primero de los siniestros se ha producido a las 11:40 horas en el punto kilométrico 129 de la A-62, a la altura de Arroyo de la Encomienda.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, se ha tratado de una colisión en cadena en la que se han visto implicados cuatro turismos.

Como consecuencia del accidente, un hombre de unos 40 años ha resultado herido con una lesión en un brazo, por lo que se ha solicitado asistencia sanitaria.

Tan solo dos minutos después, a las 11:42 horas, el 112 ha recibido un nuevo aviso por el vuelco de un turismo en el punto kilométrico 137 de la misma autovía, ya en el término municipal de Simancas, también en sentido Portugal.

En este caso, los alertantes solicitaron asistencia sanitaria para un hombre de unos 30 años.

En ambos incidentes, el centro de emergencias dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a los servicios sanitarios de Sacyl para atender a los heridos y coordinar la intervención.

Por este motivo, la Dirección General de Tráfico ha informado de tráfico lento entre los puntos kilométricos 127 y 128 y entre los kilómetros 134 y 137,4.

Además se mantiene restringida la circulación para vehículos pesados entre los puntos kilométricos 113 y 151 de la autovía, en sentido Portugal.

La coincidencia de ambos accidentes en un corto intervalo de tiempo y en el mismo sentido de circulación ha generado importantes retenciones en una carretera que ayer también vivió otro accidente a la altura de Cubillas de Santa Marta dirección Palencia.