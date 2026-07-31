Valladolid estrena la mayor estación de carga ultrarrápida para eléctricos de la ciudad: diez cargadores de hasta 400 kW

Valladolid estrena la mayor estación de carga ultrarrápida para coches eléctricos de la ciudad: diez cargadores de hasta 400 kW

La nueva infraestructura, situada junto al Club Raqueta y a menos de un kilómetro de la A-62, permite recuperar autonomía en apenas 20 o 30 minutos.

Los conductores de vehículos eléctricos ya cuentan con un nuevo punto estratégico para recargar sus coches en Valladolid.

Iberdrola | bp pulse ha puesto en funcionamiento la mayor estación de recarga ultrarrápida de la ciudad, ubicada en el aparcamiento del Club Raqueta Valladolid, a menos de un kilómetro de la entrada y salida de la A-62.

La nueva instalación dispone de diez puntos de recarga, con cargadores capaces de alcanzar hasta 400 kW de potencia.

En la práctica, esto permite recuperar gran parte de la autonomía del vehículo en un tiempo estimado de entre 20 y 30 minutos, una ventaja especialmente pensada para quienes están de viaje o realizan desplazamientos de larga distancia.

Además de los cargadores ultrarrápidos, el hub incorpora un punto de 22 kW destinado a quienes vayan a permanecer más tiempo en la zona, ya sea utilizando las instalaciones deportivas del Club Raqueta o su restaurante y cafetería.

La ubicación no es casual. La estación se encuentra junto a la A-62, una de las principales vías de comunicación del noroeste peninsular y paso habitual para miles de conductores que se dirigen hacia Tordesillas o continúan viaje hacia el País Vasco y Francia.

Según los datos de tráfico, esta autovía soporta una intensidad media diaria de casi 22.000 vehículos.

"Excelente noticia"

Durante la presentación de la infraestructura, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, destacó que la apertura de este punto de recarga "es una excelente noticia para la ciudad" porque "refuerza nuestra posición como un nodo estratégico de movilidad en el noroeste de España, mejora los servicios para quienes nos visitan y para los propios vallisoletanos y supone un paso más en nuestro compromiso con una movilidad más sostenible".

El regidor añadió además que la apuesta de Iberdrola | bp pulse por Valladolid "demuestra la confianza en el potencial de nuestra ciudad" y contribuye a consolidarla "como una referencia en innovación y movilidad sostenible en Castilla y León".

Desde la compañía, el responsable de Desarrollo de Zona Centro de Iberdrola | bp pulse, Javier Barbero, explicó que el objetivo es facilitar que la recarga forme parte del día a día de los usuarios.

"Queremos que sea cada vez más cómoda, rápida y fiable, aprovechando además ubicaciones donde el conductor pueda comer, descansar o realizar otras actividades mientras espera", señaló.

Con esta apertura, Iberdrola | bp pulse alcanza los 28 puntos de recarga ultrarrápida en Valladolid y suma un total de 147 en Castilla y León. Todos ellos funcionan con energía que cuenta con garantía de origen 100 % renovable.

La instalación, además, ha sido diseñada con posibilidad de ampliación, por lo que podrá aumentar su capacidad en función del crecimiento del parque de vehículos eléctricos y de la demanda futura.