El cementerio de El Carmen cambiará sus caminos de tierra por adoquines tras una inversión de 1,5 millones

El Cementerio de El Carmen, uno de los espacios patrimoniales más concurridos de Valladolid, afronta una de las mayores actuaciones de las últimas décadas.

El Ayuntamiento y Necrópolis de Valladolid (NEVASA) han puesto en marcha un proyecto de recuperación y modernización de la parte histórica del recinto que movilizará una inversión de 1,5 millones de euros.

Además pretende compatibilizar la conservación de su valor monumental con la mejora de la accesibilidad y los servicios.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha visitado este viernes el camposanto para conocer el desarrollo de una intervención que comenzará a tomar forma en 2026 con una primera inversión de 200.000 euros.

Esa partida permitirá iniciar el adoquinado de los paseos de la zona histórica, sustituyendo progresivamente los caminos de tierra por un pavimento más seguro y duradero.

Antes de dar el paso definitivo, el Ayuntamiento ha ejecutado un tramopiloto de alrededor de 100 metros.

La prueba ha servido para comprobar que el nuevo pavimento puede instalarse respetando el arbolado centenario del recinto y soportando el paso de los vehículos de mantenimiento, además de facilitar la instalación de futuras redes de servicios sin necesidad de volver a levantar el firme.

Demanda recurrente

La actuación responde a una demanda recurrente de quienes visitan el cementerio, especialmente en los meses de lluvia, cuando algunos caminos presentan dificultades para el tránsito de personas mayores o con movilidad reducida.

El objetivo es que recorrer la parte histórica resulte más cómodo y seguro, sin alterar la imagen de uno de los lugares con mayor carga simbólica de la ciudad.

"Preservar nuestro patrimonio también significa hacerlo más accesible, seguro y preparado para el futuro. El Cementerio de El Carmen forma parte de la historia de Valladolid", ha señalado Carnero durante la visita.

El alcalde ha insistido en que las obras se ejecutarán con "el máximo respeto" al carácter histórico del recinto y procurando que la actividad diaria del cementerio se vea lo menos afectada posible.

Los datos obtenidos en este primer tramo servirán para perfilar el proyecto definitivo de urbanización de toda la parte histórica. La siguiente fase está prevista para 2027 y permitirá extender las mejoras a nuevos recorridos, reforzando la accesibilidad, la seguridad y la durabilidad de los pavimentos.