Vuelve el cine de verano familiar a la Plaza de Toros de Valladolid: cuatro noches gratuitas para todos los públicos

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, durante la presentación del ciclo de cine de verano familiar, este jueves Fundación Municipal de Cultura

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha presentado este jueves una nueva edición del ciclo de cine de verano familiar que tendrá lugar los días 24, 25, 26 y 27 de agosto, en la Plaza de Toros de la ciudad, con un aforo de 700 personas por día de proyección.

Esta iniciativa, gratuita y dirigida a todos los públicos, ofrece una alternativa de ocio cultural para niños y sus familias durante las noches estivales, una fórmula muy bien recibida por el público en general.

El acceso será libre hasta completar aforo, si bien será necesaria la recogida previa de invitaciones.

Nuevamente la cartelera estará especialmente dedicada a los niños, contando con una selección de títulos de animación y de aventuras y comedia, con el objetivo de hacer disfrutar al público de todas las edades.

"Con esta nueva edición del ciclo de verano familiar volvemos a ofrecer otra alternativa más de ocio, que se suma a la programación que se está desarrollando en verano desde la Fundación Municipal de Cultura. Se trata de películas para todos los públicos, de corte desenfadado, para disfrutar en familia", comentó Irene Carvajal.

Y destacó la buena acogida del ciclo de cine de verano familiar el año pasado, razón por la que se ha vuelto a ofrecer, en las mismas fechas, al final de agosto y justo antes de que empiece el ambiente preferia.

Y en el mismo entorno, la Plaza de Toros, localización que también fue muy bien valorada el pasado año.

Una variada programación

Las proyecciones comenzarán cada noche a las 21:30 horas, con el siguiente programa: lunes 24 de agosto. 'Los tipos malos 2', martes 25 de agosto. 'Cómo entrenar a tu dragón (Live Action)', miércoles 26 de agosto, 'Del revés 2' y jueves 27 de agosto, 'Voy a pasármelo mejor'.

Irene Carvajal destacó que la última que se proyectará, 'Voy a pasármelo mejor', está rodada en Valladolid, al igual que la primera parte, 'Voy a pasármelo bien', película que formó parte del ciclo de cine el pasado verano.

Cartel del ciclo de cine de verano familiar del Ayuntamiento de Valladolid Fundación Municipal de Cultura

Con esta propuesta, la Concejalía de Educación y Cultura reafirma su compromiso de ofrecer actividades culturales accesibles para todos y de calidad, acercando el cine al público más joven y ofreciendo un espacio de encuentro y de disfrute para las familias durante las noches de verano.

La entrada es gratuita, pero será necesario retirar invitaciones para cada una de las proyecciones y los menores de edad deberán asistir acompañados de un adulto responsable.

Las invitaciones estarán disponibles a partir del 31 de julio en Casa Revilla, en la calle Torrecilla número 5, en el horario de apertura del centro: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas; sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Los días de proyección de las películas, la apertura de puertas de la Plaza de Toros será a partir de las 21:00 horas y el comienzo de la emisión a las 21:30 horas.