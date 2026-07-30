Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling, junto a Imelda May, será el concierto internacional de las Ferias de Valladolid

Valladolid ya calienta motores para la celebración de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026, que tendrán lugar del 4 al 13 de septiembre con una programación que supera el millar de actividades y que volverá a llenar de ambiente todos los rincones de la ciudad.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, han presentado una edición que apuesta por acercar la fiesta a toda la ciudadanía, con propuestas para todas las edades distribuidas en 38 barrios, consolidando unas fiestas participativas, inclusivas y descentralizadas.

Uno de los grandes atractivos será el concierto internacional del jueves 10 de septiembre, cuando la Plaza Mayor acogerá una actuación histórica protagonizada por Ronnie Wood, legendario guitarrista de The Rolling Stones, junto a la cantante irlandesa Imelda May.

El músico británico llegará a Valladolid dentro de su gira Fearless Tour, en un espectáculo que recorrerá algunos de los grandes clásicos de su trayectoria y de la historia del rock.

El programa festivo arrancará con el tradicional pregón desde el balcón del Ayuntamiento, que este año correrá a cargo del grupo vallisoletano Siloé, dando inicio a diez jornadas repletas de música, cultura, deporte, actividades infantiles y tradiciones populares.

La Plaza Mayor volverá a convertirse en el principal escenario musical de las fiestas, con artistas nacionales e internacionales de primer nivel, mientras que otros espacios como la Academia de Caballería, Las Moreras, la Cúpula del Milenio, el Patio Herreriano o la Pérgola del Campo Grande ofrecerán una intensa programación para todos los públicos.

Entre las principales novedades destaca el espectáculo inaugural de 400 drones que iluminará el cielo del Paraje del Caño Hondo el 5 de septiembre, al que seguirán siete noches consecutivas de fuegos artificiales hasta el día 12.

La gastronomía volverá a ocupar un lugar protagonista con la Feria de Día, en la que participarán 85 establecimientos, así como con la segunda edición de la Feria de Folklore y Gastronomía, que reunirá a las Casas Regionales y Provinciales en el recinto José Luis Bellido.

Las fiestas mantendrán también sus citas más tradicionales, como la ofrenda floral a la Virgen de San Lorenzo, la procesión y la misa solemne, además de la presencia diaria de Gigantes y Cabezudos, el Tío Tragaldabas y la Tía Melitona, el parque infantil de Portugalete y el Real de la Feria.

El Ayuntamiento reforzará además las medidas de accesibilidad para facilitar la participación de todas las personas y volverá a repartir la pañoleta oficial de las fiestas, que podrá conseguirse gratuitamente en distintos eventos y espacios hasta agotar existencias.

Con esta programación, Valladolid afronta una nueva edición de sus fiestas patronales con una oferta que combina grandes conciertos, tradición, cultura, gastronomía y actividades para toda la familia, consolidándose como uno de los acontecimientos más importantes del calendario festivo de Castilla y León.

Programación de conciertos – Plaza Mayor