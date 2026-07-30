Así será el nuevo barrio de Valladolid: casi 700 viviendas, amplias zonas verdes y un nuevo aparcamiento

El Ayuntamiento de Valladolid ha dado un paso decisivo para el desarrollo del nuevo barrio Hospital-Zambrana con el inicio de las obras de urbanización de un ámbito estratégico situado junto al Hospital Universitario Río Hortega.

La actuación, que supone una inversión cercana a los 5,4 millones de euros, permitirá preparar los terrenos para la futura construcción de 682 viviendas, además de nuevos equipamientos públicos y cerca de 15.000 metros cuadrados de zonas verdes.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha visitado este viernes el inicio de las obras, que comenzaron durante la segunda quincena de junio y cuentan con un plazo de ejecución previsto de 24 meses, aunque la empresa adjudicataria trabaja con el objetivo de acortar los tiempos.

Durante la visita, Carnero ha destacado que el proyecto "refleja el compromiso del Ayuntamiento con el acceso a la vivienda y con un modelo de ciudad que planifica su crecimiento pensando en las personas".

En este sentido, ha subrayado que el objetivo es crear "un nuevo barrio con vivienda, equipamientos públicos, zonas verdes y todos los servicios necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de Valladolid".

Un nuevo desarrollo residencial

La urbanización se desarrollará en los terrenos situados entre la avenida de Segovia, la calle Cañón del Río Lobos, la calle Miguel Ruiz de Temiño y el paseo Juan Carlos I.

Las obras contemplan la ejecución de toda la infraestructura necesaria para transformar este espacio en un nuevo barrio residencial plenamente integrado en la ciudad, con nuevas calles, redes de abastecimiento y saneamiento, alumbrado público, itinerarios peatonales, servicios urbanos y espacios libres.

El desarrollo permitirá consolidar uno de los principales ámbitos de crecimiento urbano de Valladolid, con capacidad para albergar cerca de 700 viviendas.

La actuación forma parte del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026-2030, una de las principales apuestas del Ayuntamiento para ampliar la oferta residencial.

Como resultado del desarrollo urbanístico, el Consistorio recibirá doce parcelas destinadas a la construcción de vivienda protegida, con capacidad para unas 476 viviendas, reforzando así el parque municipal de vivienda asequible.

El proyecto reserva 9.782 metros cuadrados para futuros equipamientos públicos destinados a dar servicio tanto a los nuevos vecinos como al conjunto de la ciudad.

Además, contempla la creación de 14.748 metros cuadrados de parques y jardines distribuidos en cuatro parcelas, donde habrá zonas infantiles, pistas deportivas, recorridos peatonales y amplios espacios arbolados.

El objetivo, según el Ayuntamiento, es configurar un barrio moderno, accesible y sostenible en el que vivienda, servicios públicos y espacios verdes formen parte de un mismo proyecto urbano.

Nuevo aparcamiento para impulsar la futura Ciudad de la Justicia

La actuación incorpora además un segundo proyecto independiente en el entorno del antiguo Colegio El Salvador.

En este espacio se construirá un nuevo aparcamiento con una inversión de 566.618 euros y capacidad para 164 plazas, cuarenta más que el estacionamiento actual.

El recinto ocupará una superficie de 5.416 metros cuadrados e incluirá plazas reservadas para personas con movilidad reducida, un nuevo acceso desde la calle Rondilla de Santa Teresa y todas las infraestructuras urbanas necesarias.

Esta actuación permitirá liberar los terrenos donde se levantarán las futuras sedes judiciales de Valladolid. En total, quedarán disponibles 10.521 metros cuadrados para la construcción de la futura Ciudad de la Justicia, uno de los principales proyectos de equipamientos públicos previstos para la ciudad.