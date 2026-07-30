Tres conciertos gratuitos y de calidad para celebrar los 20 años de las Veladas de Jazz de Boecillo

El reconocido artista José Luis Gutiérrez durante la presentación en la Diputación. Cedida

La localidad de Boecillo dedicará nuevamente las noches de agosto a la música con sus Veladas de Jazz.

Todos los conciertos comenzarán a las 22:00 horas y tendrán entrada libre. Este año marca su 20 aniversario, por lo que será un evento muy especial con tres interesantes propuestas.

El sábado 1 de agosto comenzará “Malecón 101”, que presentará ‘Habana Moments’. Este grupo toma su nombre de la casa de Madelin Espinosa, un lugar donde músicos habaneros compartían música y buenos momentos.

Seis mujeres ofrecerán un recorrido por la música del Caribe, incluyendo danzón, bolero, mambo, guaracha, son y rumba.

El sábado 8, el reconocido José Luis Gutiérrez presentará su espectáculo ‘Clásicos hispanoamericanos’.

Estará acompañado por Rubén Villadangos al piano, Marco Niemietz al contrabajo y Tommy Caggiani a la batería.

El concierto será un encuentro entre la tradición hispanoamericana y el jazz, dirigido a los aficionados de este género. El músico llevará al público en un viaje por algunos de los clásicos más conocidos, tocando canciones reconocidas.

Fin de fiesta

Las Veladas culminarán el sábado 22 con No Cantes Victoria. Este grupo, liderado por la cantante y pianista Victoria Mesonero, presentará una propuesta de soul-funk.

También se presentarán Arturo Martín al piano, Raúl Becerra a la guitarra, Carlos Calzada al saxo, Felipe Arrúe Anttila a la batería y Francisco Rojo al bajo.

La formación ha lanzado trabajos como ‘A-Love’ en 2011, ‘Invicta’ en 2016 y ‘Quince’ en 2025.

Además, ha recibido premios como el de mejor banda de la Universidad de Salamanca, el de mejor banda del Festival Alcalá Suena y el primer premio Talento Joven.

Con esta programación amplia y especial en Boecillo, el Ayuntamiento mantiene su compromiso con una cita estival de un género culturalmente rico, que se convierte en un lenguaje universal de libertad y creatividad.

Según la Concejala de Cultura Cristina Gil Barcenilla, “las Veladas de Jazz de Boecillo celebran su XX Aniversario consolidando su apuesta por estar cerca de los asistentes y amantes de este género, con tres propuestas de gran calidad durante las noches de agosto en nuestro querido pueblo, tal como se ha hecho desde sus inicios”.