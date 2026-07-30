Arroyo abre el 1 de septiembre el plazo para pedir las ayudas de material escolar de hasta 105 euros por alumno

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda abrirá el 1 de septiembre el plazo para solicitar las ayudas escolares del curso 2026-2027.

La convocatoria mantiene una cuantía máxima de 100 euros por alumno, que sube hasta los 105 euros para las solicitudes telemáticas.

Durante las dos primeras semanas solo se admitirán solicitudes por internet.

La atención presencial comenzará el 16 de septiembre y el plazo finalizará el día 30 para ambas modalidades.

Las ayudas cubren libros de texto, cuadernos de actividades y material escolar.

En Primaria, Secundaria, PMAR y FP Básica también se incluye material informático.

Las compras deberán realizarse entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026 en comercios de Arroyo de la Encomienda.

El importe dependerá de las facturas presentadas.

Para acceder a las ayudas, el alumno deberá estar matriculado en un centro sostenido con fondos públicos y tanto él como el padre, madre o tutor solicitante deberán estar empadronados en el municipio.

El límite de ingresos familiares será de 42.000 euros, que se eleva a 55.000 en el caso de las familias numerosas.

Además, el solicitante no podrá tener deudas en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento.