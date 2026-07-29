El creador de criaturas de 'La historia interminable' lleva su universo a Valoria la Buena

La localidad vallisoletana de Valoria la Buena contará desde este viernes con el Museo de Cine Colin Arthur, un nuevo espacio dedicado a uno de los grandes especialistas internacionales en maquillaje, efectos especiales y creación de criaturas.

Impulsado por el artista Juan Villa, el museo reúne piezas originales vinculadas a títulos como La historia interminable y Alien. La propuesta se completa con la exposición Puerto Espacial.

La presentación tendrá lugar este viernes 31 de julio, a partir de las 09.00 horas, con la presencia del propio Colin Arthur, que realizará una visita guiada y compartirá anécdotas de una carrera desarrollada junto a cineastas como Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Ridley Scott, Pedro Almodóvar, Wolfgang Petersen o Alejandro Amenábar.

Nacido en Gran Bretaña en 1943, Arthur dio el salto al cine desde la escultura y acabó ligado a algunas de las producciones más reconocibles del género fantástico.

Uno de sus primeros grandes trabajos llegó junto a Stanley Kubrick en 2001: una odisea del espacio. Más tarde alcanzó una especial notoriedad por su participación en la creación de criaturas de La historia interminable.

El nuevo museo de Valoria la Buena busca reunir parte de ese legado y acercar al público el trabajo artesanal que hay detrás de algunas de las imágenes más icónicas del cine.