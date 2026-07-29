Carnero llevará la estación a la Audiencia Nacional: "Esto va de defender la autonomía municipal"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, hoy en rueda de prensa Ayuntamiento de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha confirmado que el Ayuntamiento recurrirá ante la Audiencia Nacional la inadmisión del recurso presentado contra el proyecto de remodelación de la estación de trenes Campo Grande.

Carnero mostró su respeto por la resolución judicial, pero dejó claro que el Consistorio no comparte una decisión que, según recordó, responde a una cuestión formal y no entra en el fondo del conflicto.

"Vamos a proceder a interponer el correspondiente recurso ante la Audiencia Nacional porque lógicamente no estamos de acuerdo con dicha decisión", señaló.

"No buscamos paralizar las obras"

El alcalde volvió a defender que una actuación de esta envergadura, que a su juicio excede el ámbito estrictamente ferroviario, debe contar con un plan especial y con la participación del Ayuntamiento.

"Desde el primer momento recurrimos esta actuación porque entendemos que se tiene que consultar a la ciudad correspondiente, cosa que en este caso no se ha hecho", afirmó.

Carnero considera que detrás del conflicto existe una "falta de voluntad absoluta de diálogo" y que está en juego "un principio tan básico en nuestro derecho como es el principio de la autonomía municipal".

Por eso, insistió en que el recurso no persigue frenar la construcción de la nueva estación.

"Yo no busco la paralización de las obras, lo que busco es que se haga el plan", recalcó.

El alcalde quiso marcar distancias entre el rechazo a la tramitación del proyecto y una oposición a la infraestructura en sí.

"Nosotros no nos oponemos a la estación de trenes, nos oponemos a la falta de diálogo y a que no se haya establecido ese plan que necesariamente tiene que contar con la voluntad del Ayuntamiento", sostuvo.

Carnero subrayó además que habla del Ayuntamiento como institución y no únicamente del equipo de Gobierno.

"Gravísimos trastornos" por las obras

Ante la posibilidad de que las obras estén muy avanzadas cuando llegue una resolución definitiva, confió en que la Justicia actúe con más rapidez que el propio desarrollo de los trabajos.

"Espero que la Administración de Justicia sea bastante más rápida y bastante más ágil que el proceso de la obra", afirmó.

También aseguró que los trabajos están empezando a causar "gravísimos trastornos" a los vecinos de Valladolid.

Sobre la cuestión formal que motivó la inadmisión, Carnero negó que exista realmente ese defecto.

Aseguró que los informes correspondientes están aportados, algunos de ellos de manera electrónica, y defendió que sea ahora una instancia superior la que resuelva.

"Esto va de la defensa del derecho que tenemos todos los españoles a la autonomía municipal", concluyó.