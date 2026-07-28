Valladolid suma dos nuevas viviendas tras convertir un antiguo local comercial y Michelin amplía una nave

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, presidida por el alcalde, Jesús Julio Carnero Cedida

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha concedido este martes dos nuevas licencias urbanísticas que permitirán, por un lado, la ampliación de una de las naves industriales de la factoría de Michelin y, por otro, la transformación de un local comercial del centro de la ciudad en dos viviendas.

En el ámbito industrial, el Consistorio ha dado luz verde a las obras para ampliar una de las naves situadas en la Glorieta Bibendum, número 1, dentro del complejo de Michelin.

El proyecto contempla la construcción de una nueva nave adosada al edificio existente, lo que permitirá incrementar las instalaciones hasta alcanzar una superficie de 480 metros cuadrados.

La ampliación constará de una única planta con una altura libre de nueve metros bajo cerchas.

La estructura principal estará ejecutada con hormigón armado pretensado mediante elementos prefabricados, además de pilares y vigas que permitirán la inclinación de la cubierta para facilitar la evacuación de las aguas pluviales. El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a 934.866 euros.

Dos viviendas

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local también ha concedido la licencia urbanística para transformar un local comercial situado en el número 1 de la calle Misericordia en dos viviendas, mediante un proyecto de modificación de un complejo inmobiliario que incluye el cambio de uso del inmueble y las correspondientes obras de adecuación.

El local, construido en 1967, ocupa la planta baja de un edificio de cinco alturas situado en la esquina de las calles Misericordia y Místicos.

Con una superficie construida de 61 metros cuadrados, dejará de destinarse a uso comercial para albergar dos estudios de algo más de 30 metros cuadrados cada uno.

Las dos viviendas tendrán una distribución prácticamente idéntica. El acceso se realizará desde la calle Místicos y dará paso a un espacio diáfano que integrará salón y cocina.

El dormitorio quedará delimitado mediante una celosía y, en la parte posterior de cada estudio, se ubicará un baño completo equipado con ducha, inodoro y lavabo.

Además, en cada una de las viviendas se instalará una bomba de calor destinada tanto a la producción de agua caliente sanitaria como a la climatización.

El presupuesto de ejecución material de esta actuación asciende a 79.800 euros.