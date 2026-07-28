El sueño de tener casa en Valladolid está más cerca: 59 nuevas viviendas protegidas para jóvenes en alquiler

Momento de la entrega de llaves en las viviendas de alquiler joven en Los Viveros. Cedida

El Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León han presentado este martes una nueva promoción.

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los mayores desafíos para los jóvenes y Valladolid quiere responder con hechos.

El Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León han presentado este martes una nueva promoción de 59 viviendas colaborativas protegidas en régimen de alquiler en el barrio de Los Viveros, una actuación que pretende facilitar la emancipación juvenil y reforzar la oferta de vivienda asequible en la ciudad.

Durante la presentación, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, acompañado por la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, destacó que este proyecto "representa mucho más que un nuevo edificio", al considerar que ofrece una respuesta real a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y refleja el valor de la colaboración entre administraciones.

Carnero insistió en que el acceso a la vivienda constituye una prioridad para el Ayuntamiento y uno de los pilares del futuro Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026-2030.

En este sentido, defendió que facilitar la emancipación de los jóvenes pasa por aumentar la oferta de viviendas accesibles y generar oportunidades para que puedan desarrollar su proyecto de vida sin abandonar Valladolid.

La promoción ha sido posible gracias a la cesión de una parcela municipal sobre la que la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) ha desarrollado estas viviendas destinadas al alquiler para jóvenes.

Esta actuación forma parte de una estrategia más amplia de movilización de suelo público que ya ha permitido promover 375 viviendas por parte de SOMACYL sobre parcelas cedidas por el Ayuntamiento, con una inversión cercana a los 50 millones de euros.

Además, entre las promociones ya finalizadas, las que se encuentran en ejecución y las que están proyectadas, Valladolid suma ya 1.629 viviendas impulsadas mediante distintas actuaciones públicas, una cifra que evidencia el esfuerzo institucional por ampliar el parque residencial de la ciudad.

El alcalde subrayó que la cooperación entre administraciones está siendo determinante para sacar adelante proyectos de estas características. A su juicio, la colaboración institucional permite acelerar iniciativas que repercuten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

La nueva promoción de Los Viveros se integra en la estrategia municipal para incrementar la oferta residencial mediante la puesta a disposición de suelo público, la construcción de nuevas promociones y la colaboración con otras administraciones.

Con ello, el Ayuntamiento pretende responder a una demanda creciente y avanzar hacia un mercado de vivienda más accesible para los jóvenes.

"La mejor política de vivienda es aquella que consigue que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en la ciudad en la que quieren vivir", concluyó Carnero.