Las 23 piezas finalistas del XXV Concurso de Cerámica Ciudad de Valladolid ya se pueden visitar en la Casa Revilla

La inauguración de la exposición, este martes en la Casa Revilla de Valladolid Ayuntamiento de Valladolid

La Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla presenta la muestra del XXV Concurso de Cerámica Ciudad de Valladolid – XII Encuentro Internacional.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, ha inaugurado esta mañana la exposición acompañado por el presidente de la Asociación de Ceramistas de Valladolid (ACEVA), Juan Carlos Gimeno.

El recorrido expositivo presenta las 23 obras finalistas, seleccionadas de entre todas las que han concurrido a la convocatoria desde diferentes rincones de España, además de países como Portugal, Bélgica o Argentina.

La obra merecedora del primer premio del XXV Concurso de Cerámica – XII Encuentro Internacional ACEVA, dotado con 2.500 euros, es 'Ilices Supra Agrum Aratum', presentada por el escultor salmantino Iñaki Sánchez Barrado.

Se trata de una composición de original creatividad con manufactura exquisita y una relevante complejidad técnica.

Es una de las piezas que el público podrá conocer en la exposición de la Casa Revilla, junto con las reconocidas por el jurado con menciones especiales: 'Dinámica de la materia', de Cristina Salvans Moreso (Tarragona); 'Estado T1', de Isabel Real Bravo (Madrid), y 'Jardín interior', de Susana del Aire (Madrid).

El jurado de este año ha estado formado por el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, la ceramista Rosa Varela, el pintor Pablo Ransa y el galerista Javier Silva.