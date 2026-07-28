Detenido un hombre por intentar matar a otro a tiros con una escopeta de caza en Pedrajas de San Esteban

Momento de la detención por parte de la Guardia Civil. Cedida

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras disparar supuestamente contra otro vecino en la localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban.

La víctima resultó ilesa pese a que el agresor efectuó dos disparos con una escopeta.

Los hechos ocurrieron a media mañana del pasado domingo, cuando el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil recibió la llamada de un hombre que aseguraba haber sido atacado mientras circulaba con su vehículo por un camino del municipio.

Según relató, un individuo se aproximó hasta él, le encañonó con un arma de fuego y disparó en dos ocasiones antes de huir del lugar en un vehículo.

La víctima facilitó a los agentes una descripción tanto del presunto autor como del coche en el que escapó, lo que permitió desplegar de inmediato un dispositivo de búsqueda.

Dos patrullas de la Guardia Civil localizaron poco después al sospechoso y al vehículo descrito.

Durante el registro del automóvil, los agentes encontraron una escopeta de caza en su interior.

Además, el detenido reconoció ante los guardias civiles haber efectuado los dos disparos contra la víctima.

La inspección realizada al vehículo del denunciante confirmó la existencia de impactos compatibles con los causados por un arma de fuego, reforzando la versión ofrecida por la víctima.

Asimismo, un testigo presencial corroboró los hechos al manifestar que observó cómo el ahora detenido sacaba un arma de su vehículo y disparaba en dos ocasiones antes de abandonar el lugar.

Las primeras investigaciones apuntan a que agresor y víctima se conocían con anterioridad y que el origen del ataque podría estar relacionado con desavenencias previas entre ambos.

La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias y puso al detenido, junto con el arma intervenida, a disposición del Tribunal de Instancia de Medina del Campo, en funciones de guardia.