El Ayuntamiento de Valladolid recurrirá la inadmisión del recurso contra el proyecto de la estación de trenes

El Ayuntamiento de Valladolid recurrirá ante la Audiencia Nacional la inadmisión del recurso que interpuso frente a la aprobación del proyecto de construcción de remodelación de la estación de trenes Campo Grande.

En un comunicado, explicó que la sentencia emitida este martes, tras cuatro meses de espera, no entra en el fondo del asunto, ya que el tribunal adopta la decisión por una cuestión “puramente formal”.

Por ello, el equipo de gobierno insistió en que apelará la inadmisión del recurso que recuerda presentó frente a la resolución del presidente de Adif-Alta Velocidad de 31 de diciembre de 2024, que acordó la aprobación técnica del ‘Proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande’.

Asimismo, explica que por una cuestión “meramente formal” considera que no se ha demostrado suficientemente que antes de que la Junta de Gobierno autorizase acudir a los tribunales, existiera el informe jurídico previo necesario de la asesoría jurídica sobre la viabilidad de recurrir anterior a la interposición del recurso.

Sin embargo, el Ayuntamiento destaca que la sentencia sí que da la razón al Ayuntamiento en una cuestión “importante”, pues rechaza que la Junta de Gobierno fuera incompetente para autorizar el ejercicio de acciones judiciales.

“La única razón de la inadmisión es, por tanto, la relativa al informe jurídico previo”, agregó.

Por ello, el Ayuntamiento comunicó que apelará porque existen razones “fundadas” para oponerse a la inadmisión entendiendo que la decisión es “desproporcionada” al impedir que se examine el fondo de un asunto “de relevancia” para la ciudad por un problema de documentación.

Todo ello, lamentó, a pesar de que en su opinión existen datos “claros” de que la Junta de Gobierno decidió recurrir después de recibir el preceptivo asesoramiento jurídico, que consideró está acreditado en la documentación acreditativa que el Ayuntamiento aportó al Tribunal antes de que fuera dictada la sentencia.

En particular, explicó que existía un informe jurídico emitido por un letrado externo sobre la viabilidad del recurso, algo que añadió la sentencia no ha tenido en cuenta, pues ni siquiera lo menciona.

Además, la certificación del acuerdo de la Junta de Gobierno autorizando el ejercicio de acciones dice expresamente que la Junta examinó el informe del letrado y el de la Asesoría Jurídica antes de adoptar el acuerdo.

Finalmente, el Ayuntamiento insistió en que no decidió acudir a los tribunales sin estudiar previamente la viabilidad del recurso que fue analizada en dos informes jurídicos, uno externo y otro interno emitido, este último, por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento.