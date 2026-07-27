Valladolid impulsa la rehabilitación de viviendas con nuevas bonificaciones del 50% en el impuesto de construcción

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, durante el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid de este lunes Ayuntamiento de Valladolid

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes la declaración de especial interés de cinco actuaciones de rehabilitación que afectan a seis viviendas de la ciudad, lo que permitirá aplicar a sus titulares una bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Las actuaciones se desarrollarán en viviendas situadas en las calles Acibelas, San Quirce, Concordia, Dos de Mayo y Juan Agapito y Revilla. Todas ellas tienen más de 40 años de antigüedad y cumplen los requisitos establecidos en la Ordenanza Fiscal reguladora del ICIO.

Estas bonificaciones representan una ayuda directa para quienes deciden conservar, modernizar y devolver el uso a viviendas existentes.

En un momento en el que el acceso a la vivienda constituye una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, el Ayuntamiento quiere utilizar también la política fiscal para facilitar la rehabilitación del parque residencial, mejorar su habitabilidad y contribuir a que Valladolid disponga de más viviendas en mejores condiciones.

“Rehabilitar una vivienda supone recuperar patrimonio, mejorar nuestros barrios y ampliar las posibilidades de que más inmuebles puedan volver a ser habitados", ha señalado el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco.

"Con estas bonificaciones queremos acompañar el esfuerzo económico que realizan los propietarios y demostrar que los impuestos municipales también pueden ser una herramienta útil para afrontar el problema de la vivienda", ha añadido.

El Pleno también ha aprobado una bonificación del 50% en el ICIO para las obras de ampliación y acondicionamiento de las edificaciones destinadas a la nueva Escuela de Diseño ESI.

La actuación ha sido declarada de especial interés por su finalidad educativa y por las circunstancias sociales y culturales que concurren en el proyecto.

"Apoyar a las familias"

Estas medidas forman parte del conjunto de beneficios fiscales que ofrece el Ayuntamiento de Valladolid "para apoyar a las familias, favorecer la accesibilidad, fomentar la actividad económica y el empleo, proteger el medio ambiente e impulsar la rehabilitación de edificios y viviendas".

Entre ellos se encuentran bonificaciones en el IBI para familias numerosas, viviendas protegidas o inmuebles con instalaciones solares; ventajas en el ICIO para obras de accesibilidad, viviendas de protección oficial y determinadas actuaciones de especial interés.

También incentivos relacionados con el empleo, el comercio, la hostelería, la movilidad sostenible y las situaciones de vulnerabilidad.

El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a conocer estas posibilidades antes de iniciar una obra o realizar cualquier trámite tributario, ya que muchas bonificaciones deben solicitarse dentro de plazos concretos y acreditando previamente el cumplimiento de los requisitos.

Toda la información puede consultarse en la Guía del Contribuyente 2026 y en el apartado de Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Valladolid.

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