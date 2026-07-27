Rescatan a un menor que quedó en el agua al intentar cruzar la pesquera del río Duero en San Miguel del Pino

Una imagen de archivo de los Bomberos de la Diputación de Valladolid Diputación de Valladolid

Los Bomberos tuvieron que rescatar este lunes a un menor que quedó en el agua mientras trataba de cruzar la pesquera en el río Duero en San Miguel del Pino, según informó el 1-1-2.

El Servicio de Emergencias recibió una llamada a las 17.04 horas, en la que se pedía ayuda para un adolescente que "ha quedado en el agua mientras trataba de cruzar la pesquera en el río Duero".

Así, se pasó aviso a los Bomberos de la Diputación, que enviaron dotaciones de los parques de Tordesillas y de Arroyo de la Encomienda, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que trasladó a la zona una ambulancia de soporte vital básico.

El 112 indicó que el menor fue rescatado por los Bomberos y atendido por la ambulancia de Sacyl, dado de alta en el lugar.