Detenido por delito de odio tras llamar a un camarero "maricón de mierda" y "puto negro extranjero"

La Policía Nacional detuvo en la mañana del pasado 25 de julio en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de odio, después de que presuntamente profiriera graves insultos xenófobos y homófobos contra un camarero y llegara a amenazarlo de muerte en una cafetería del Paseo Zorrilla.

Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana.

Según informó la Policía Nacional, a las 7.50 horas los agentes fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 para acudir a un establecimiento hostelero del Paseo Zorrilla, donde se alertaba de que un individuo estaba causando problemas en el interior del local.

A su llegada, los policías se entrevistaron con la responsable de la cafetería, quien explicó que sobre las 7.30 horas, cuando se disponía a abrir el negocio, un hombre trató de acceder al establecimiento, aunque se le indicó que todavía permanecía cerrado.

Minutos después, el individuo regresó una vez abierto el local, se sentó en una mesa y pidió un café y posteriormente otra consumición.

Durante su estancia comenzó a dirigirse a uno de los camareros con insultos de carácter homófobo y racista, llegando a decirle:

«Tú, maricón de mierda, pon el puto cruasán, puto negro extranjero de mierda, que ya España no funciona como antes con todos vosotros».

Ante esta actitud, la responsable decidió retirarle la consumición y le pidió que abandonara el establecimiento. Sin embargo, el hombre se negó en un primer momento y continuó con los insultos, además de amenazar de muerte al trabajador con frases como: «Como entre en la barra te mato y te arranco la cabeza».

Fue entonces cuando la responsable llamó a la Policía Nacional, momento en el que el individuo abandonó la cafetería. No obstante, mientras los agentes recababan información sobre lo sucedido, el hombre regresó al establecimiento y mantuvo una actitud desafiante y hostil, también hacia los policías.

Según el relato policial, el detenido increpó a los agentes, se aproximó a ellos de forma intimidatoria, realizó aspavientos, se negó a colaborar y les dirigió a viva voz diversas expresiones de carácter chulesco y vejatorio.

Ante la gravedad de los hechos y de las manifestaciones realizadas, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de odio. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría Provincial de Valladolid, donde se instruyó el correspondiente atestado policial.

Tras pasar a disposición judicial, el detenido quedó en libertad.