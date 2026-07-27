"Soy abogado y os voy a denunciar a todos": detenidos en Valladolid por resistencia a la Policía tras un altercado

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos hombres como presuntos autores de los delitos de atentado y resistencia a agente de la autoridad después de protagonizar un incidente en la madrugada del pasado 25 de julio en un establecimiento situado en la Plaza Juan Pablo II, en Villa del Prado.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.40 horas, cuando una patrulla uniformada que realizaba labores de prevención fue requerida por la presencia de un hombre que, presuntamente, estaba increpando a varios clientes del local.

A su llegada, los agentes observaron a cuatro individuos que abandonaban el establecimiento de forma apresurada.

Según ha informado la Policía Nacional, los agentes les solicitaron que se identificaran, pero los cuatro hicieron caso omiso y respondieron con frases como "no tenemos por qué hacerlo".

Los funcionarios requirieron la documentación en más de una veintena de ocasiones, sin obtener respuesta.

La intervención fue aumentando en tensión, ya que los policías, inicialmente en inferioridad numérica hasta la llegada de refuerzos, tuvieron que pedir reiteradamente a los implicados que mantuvieran la distancia de seguridad.

De acuerdo con la versión policial, esta fue rebasada en numerosas ocasiones y algunos de los presentes llegaron a empujar a los agentes mientras gritaban y realizaban aspavientos en plena vía pública.

Durante un intento de efectuar un cacheo superficial de seguridad, los implicados también se negaron de forma reiterada.

Según la Policía, uno de ellos llegó a amenazar a los agentes con expresiones como "no sabéis quién soy" o "soy abogado y os voy a denunciar a todos", mientras otro añadió: "Os vais a cagar".

Los policías les advirtieron en varias ocasiones de que su actitud podía constituir una infracción administrativa y de que, si persistían en su comportamiento, podrían incurrir en un delito de desobediencia.

Con la llegada de los refuerzos, los implicados mantuvieron, según la Policía Nacional, una actitud desafiante y agresiva. Uno de los varones, en un elevado estado de agitación, se dirigió hacia uno de los agentes acompañado por otros dos individuos y llegó a acometer contra él, motivo por el que fue detenido como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad.

El segundo arrestado fue detenido como presunto autor de un delito de resistencia al obstaculizar la actuación policial y la detención de su acompañante. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales para la práctica de las correspondientes diligencias.

Durante la intervención, los agentes también recogieron el testimonio de varios testigos, quienes aseguraron que los ahora detenidos increparon de forma continuada a un camarero, impidiéndole desempeñar su trabajo, burlándose de él y realizando comentarios despectivos sobre su país de procedencia.

Los dos detenidos fueron posteriormente puestos a disposición judicial. Tras su comparecencia, el juez decretó su puesta en libertad mientras continúa la tramitación del procedimiento judicial.