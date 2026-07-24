Valladolid transforma su histórica Rosaleda en el primer jardín sensorial de España con 7.600 nuevos rosales

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presenta el proyecto de renovación paisajística de La Rosaleda, este viernes Rubén Cacho ICAL

El Ayuntamiento de Valladolid transformará la histórica Rosaleda en el primer jardín sensorial de España mediante una rehabilitación integral que contará con una inversión de 875.000 euros y permitirá plantar 7.600 rosales de nuevas generaciones europeas.

Las obras, cuya adjudicación se aprobará el próximo martes en la Junta de Gobierno, tendrán un plazo de ejecución de cinco meses.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presentó este viernes el proyecto acompañado por el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, y el director del Servicio de Parques y Jardines, Iván Ruano.

Durante su intervención destacó el carácter histórico y sentimental del jardín, creado en 1945, y aseguró que la actuación pretende convertir este espacio en un referente nacional.

"Estamos hablando de una renovación integral de la Rosaleda”, afirmó, para añadir que el objetivo es hacer de este jardín “una referencia nacional en la concepción de lo que deba ser un parque de estas características".

2.500 metros cuadrados

La intervención actuará sobre una superficie de 2.500 metros cuadrados y renovará prácticamente toda la colección botánica existente.

Según explicó Carnero, las variedades actuales, muchas de ellas envejecidas, serán sustituidas por rosales europeos más resistentes a enfermedades y con una floración más prolongada.

No obstante, una parte de los ejemplares históricos podrá recuperarse y volverá a plantarse en cuatro parterres específicos.

"No se trata solo de cambiar de rosas; se trata de transformar completamente la experiencia que ofrece este espacio", subrayó el alcalde durante la presentación.

Infografía de la nueva Rosaleda de Valladolid Ayuntamiento de Valladolid

El proyecto contempla la renovación del pavimento, la restauración de bordillos, bancos y mobiliario urbano, la rehabilitación de las cuatro pérgolas históricas y la construcción de una nueva pérgola porticada de madera en el paseo principal, cubierta por rosales trepadores y otras plantas.

La principal novedad será la creación de la primera Rosaleda de los Cinco Sentidos de España, un concepto innovador que permitirá disfrutar del jardín a través de la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto.

"Queremos que la Rosaleda sea el primer parque con una experiencia sensorial de España", aseguró Carnero, que incidió en que el objetivo es "que los visitantes puedan experimentar la naturaleza a través de los cinco sentidos".

Para ello, los cuatro grandes parterres estarán dedicados a los colores blanco, rosa, amarillo y rojo.

Además, se incorporarán variedades especialmente aromáticas, rosales comestibles, especies con diferentes texturas y una mayor presencia de aves e insectos polinizadores para potenciar los sonidos naturales del entorno.

Nuevo sistema de iluminación

El proyecto también permitirá disfrutar de la Rosaleda durante la noche gracias a un nuevo sistema de iluminación dinámica que la integrará en la ruta Ríos de Luz.

Infografía de la iluminación nocturna de la nueva Rosaleda de Valladolid Ayuntamiento de Valladolid

"Queremos convertir la Rosaleda en un espacio de día y de noche", señaló el alcalde, quien explicó que la iluminación permitirá "generar distintas escenas lumínicas y realzar el atractivo del jardín".

El recinto contará con paneles interpretativos y códigos QR para divulgar la historia de las rosas, sus aplicaciones en perfumería, gastronomía, horticultura y medicina tradicional, convirtiendo el espacio en un lugar de aprendizaje además de ocio.

Por su parte, el director del Servicio de Parques y Jardines, Iván Ruano, explicó que la actuación responde tanto al envejecimiento natural de los rosales como al deterioro del suelo tras las sucesivas crecidas del río.

"Los rosales ya estaban muy senescentes", afirmó Ruano, quien explicó que todos los ejemplares se trasladaron al vivero municipal para realizarles "una poda de rejuvenecimiento" con el objetivo de recuperar el mayor número posible de plantas.

Además, señaló que el terreno presentaba una calidad deficiente debido a la acumulación de lodos, por lo que será mejorado con abono orgánico.

Ruano confirmó que la plantación comenzará en octubre, coincidiendo con la mejor época para este tipo de especies.

Espacios de la nueva Rosaleda de Valladolid Ayuntamiento de Valladolid

"La época de plantación siempre es primavera o otoño, porque es cuando la savia está contenida en las raíces", explicó.

El responsable de Parques y Jardines también detalló que la nueva Rosaleda incorporará variedades de rosas comestibles utilizadas en la alta cocina.

"Son las rosas que se utilizan gastronómicamente en restaurantes de alto nivel", indicó, aunque precisó que su finalidad será principalmente divulgativa y que el Ayuntamiento organizará actividades con colegios y visitas guiadas para dar a conocer sus características.

Las nuevas variedades reducirán prácticamente a cero la necesidad de tratamientos fitosanitarios, disminuirán el consumo de agua y favorecerán la biodiversidad urbana mediante la presencia de abejas, mariposas y aves.

"Todo ese sentimiento que tenemos expresado los vallisoletanos en este lugar tan icónico se va a convertir en un espacio moderno, sostenible, accesible y pensado para poder disfrutarlo durante todo el año", concluyó Carnero.