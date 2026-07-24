Unas 50 llamadas alertan de un incendio en Santovenia de Pisuerga (Valladolid): los medios luchan contra el fuego

Imagen del humo del incendio. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Servicio de Emergencias ha informado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que ha recibido, desde las 19:20 horas, unas 50 llamadas por un incendio en Santovenia de Pisuerga, en la provincia de Valladolid.

Un fuego que se ha declarado en el kilómetro 5 de la VA-30, en la localidad vallisoletana, cerca del Cementerio El Salvador, como aseguraban las mismas fuentes.

El alertante informaba de que se estaban quemando tierras y desde el Centro de Emergencias se ha dado aviso a los Bomberos, a la Guardia Civil y a Medio Ambiente.

Se trabaja para acabar con las llamas y no hay heridos.