Amenaza con un cuchillo de considerables dimensiones a varias personas en un pueblo de Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid ha informado de que ha procedido a la detención de una persona por los presuntos delitos de amenazas, atentado y desórdenes públicos en la localidad de Nava del Rey (Valladolid) en unos hechos que tuvieron lugar en la tarde del 22 de julio.

La Benemérita relata que tras recibir el aviso por parte de un vecino de la localidad que “manifestaba que una persona portaba un cuchillo de considerables dimensiones y estaba amenazando a las personas que estaban en la calle”.

Tras indicarle en varias ocasiones “que dejara el arma blanca, hizo caso omiso al requerimiento para que dejara el cuchillo y depusiera su actitud”.

Los agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar de los hechos de manera inmediata”.

Una vez en el lugar, los agentes “comprobaron que la persona autora de los hechos se había introducido en su vivienda que comparte con varias personas, pidiendo a dos de ellas que le avisasen para que saliese al exterior, cosa que hizo tras varios minutos”.

Una vez que fue plenamente identificado por testigos de lo ocurrido y fue informado de que “iba a ser detenido por la comisión de los delitos de amenazas y desórdenes públicos”.

La Benemérita añade que esta persona “mostró una actitud violenta y agresiva hacia los agentes” por lo que “tuvo que ser reducido con la ayuda de la propia persona que había avisado de los hechos”.

La Guardia Civil instruyó diligencias, las cuales junto al detenido, fueron puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Medina del Campo.