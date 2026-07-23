Recreaciones, conferencias y gastronomía en el 5º centenario de Felipe II en Valladolid: “Una experiencia extraordinaria”

La Diputación y el Ayuntamiento de Valladolid han presentado la programación con la que ambas instituciones van a conmemorar el V Centenario del nacimiento de Felipe II.

Se trata de una efeméride de especial trascendencia para la ciudad y la provincia, ya que el monarca nació el 21 de mayo de 1527 en el Palacio de Pimentel, actual sede de la institución provincial.

Las dos administraciones se han unido con el fin de impulsar una celebración que se va a extender desde finales de 2026 hasta el verano de 2027 y en el que se pretende poner en valor el legado histórico, patrimonial y cultural de Felipe II.

Se quiere reforzar, al mismo tiempo, la proyección de Valladolid como escenario de algunos de los episodios más relevantes de la historia de España.

Con este objetivo se ha diseñado una programación anual que va a combinar actividades culturales, divulgativas, educativas y participativas que van dirigidas a todos los públicos con propuestas en la ciudad y en la provincia.

Íscar y Carnero ensalzan su figura

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha señalado que la conmemoración del V Centenario constituye "una de las grandes citas históricas de Valladolid" y ha subrayado que esta presentación simboliza el trabajo conjunto entre administraciones "al servicio de los ciudadanos".

En este sentido, ha defendido que la colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento resulta imprescindible para responder a acontecimientos de esta relevancia y ha señalado que la figura de Felipe II "une indisolublemente a la capital con toda la provincia", motivo por el que ambas instituciones han diseñado una estrategia compartida para aprovechar el enorme potencial cultural, turístico y social de esta celebración. “Es una experiencia extraordinaria”, ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado que “esta conmemoración es mucho más que recordar un acontecimiento histórico; es una oportunidad para proyectar Valladolid hacia el futuro desde la colaboración institucional, poniendo en valor nuestro patrimonio y convirtiendo nuestra historia en un motor de cultura, turismo y desarrollo para toda la ciudad y la provincia."

Como símbolo de esta colaboración institucional, el Ayuntamiento y la Diputación han presentado la imagen oficial del V Centenario del nacimiento de Felipe II, un logotipo que identificará todas las actividades organizadas con motivo de la conmemoración y que servirá como elemento unificador de la programación.

Asimismo, ambas instituciones organizarán conjuntamente uno de los actos centrales del aniversario: la gran recreación histórica del bautizo de Felipe II, que tendrá lugar el 5 de junio de 2027. El centro histórico de Valladolid volverá al siglo XVI con un gran campamento histórico, desfiles, exhibiciones, visitas teatralizadas y la recreación del bautizo del príncipe en la iglesia de San Pablo, rememorando uno de los acontecimientos más significativos de la historia de la ciudad.

Jesús Julio Carnero ha añadido que “invitaremos a la Casa Real a la recreación central” y ha afirmado que “ojalá podamos contar con la reina, el rey o cualquier otro miembro de la Casa Real”.

“Se cursará la invitación de forma conjunta”, ha señalado.

Programa de la Diputación

La Diputación de Valladolid ha diseñado una programación que se desarrollará entre finales de 2026 y el verano de 2027, con el objetivo de acercar la figura de Felipe II a toda la provincia, poniendo en valor el patrimonio histórico y reforzando la oferta cultural y turística vinculada a la efeméride.

La programación arrancará con la producción de un cortometraje de diez minutos que servirá como presentación oficial del V Centenario. El audiovisual recorrerá la historia del Palacio Pimentel y recreará el nacimiento del monarca en el mismo lugar donde ocurrió hace casi cinco siglos.

La divulgación histórica constituirá uno de los ejes principales de la programación con el ciclo de conferencias ‘Gestación de un Imperio’, integrado por 16 ponencias que recorrerán distintos municipios de la provincia entre octubre de 2026 y junio de 2027. Especialistas de reconocido prestigio abordarán aspectos como la política, el arte, la literatura, la arquitectura, la ciencia, las exploraciones, el papel de la mujer durante el reinado, el Archivo General de Simancas o el legado cultural de Felipe II.

A esta propuesta se sumará el ciclo ‘Diálogos en el Teatro’, un espacio de conversación y reflexión en el que escritores, historiadores y divulgadores analizarán diferentes perspectivas sobre el reinado de Felipe II y su influencia en la historia de España.

El patrimonio será otro de los grandes protagonistas de la programación. El Palacio Pimentel acogerá un espectáculo de videomapping que transformará su fachada en un gran escenario audiovisual para narrar la historia del monarca y su estrecha vinculación con Valladolid.

La música ocupará igualmente un lugar destacado con un ciclo de conciertos de órgano dedicado al repertorio del siglo XVI, que llegará a diferentes municipios de la provincia.

La Sala de Exposiciones del Palacio Pimentel acogerá una exposición durante los meses de abril, mayo y junio de 2027 sobre documentos y planos, que dará a conocer la evolución del propio Palacio de Pimentel a lo largo de la historia. Esta muestra pondrá especial énfasis en la situación del edificio en el momento del nacimiento del monarca.

La gastronomía jugará un papel de especial relevancia en los actos conmemorativos. La Diputación pondrá en marcha la ruta ‘Los oficios de boca en la época de Felipe II’, inspirada en la alimentación de la familia real durante el reinado del monarca.

En el ámbito educativo, los bibliobuses de la Diputación llevarán el V Centenario a los centros escolares de la provincia mediante actividades de animación a la lectura, talleres didácticos y personajes caracterizados de la época.

Toda la programación podrá consultarse además a través de un espacio específico en la página web de la Diputación, donde se recogerán los contenidos divulgativos, audiovisuales y el calendario actualizado de actividades.

Programa del Ayuntamiento

La programación diseñada por el Ayuntamiento de Valladolid para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Felipe II se ha concebido como un proyecto abierto, transversal y dirigido a todos los públicos, con el objetivo de acercar la figura del monarca desde una perspectiva histórica, cultural y divulgativa.

Lejos de configurarse como un calendario cerrado, la propuesta se irá enriqueciendo a lo largo de 2027 con nuevas iniciativas que convertirán la conmemoración en un programa vivo y participativo.

Uno de los grandes ejes será la exposición "Felipe II y Valladolid", organizada por el Archivo Municipal, que reunirá documentos y piezas de extraordinario valor para mostrar la estrecha vinculación entre el nacimiento del rey y la historia de la ciudad. A ello se sumará un ciclo de conferencias con especialistas de reconocido prestigio que abordarán la figura de Felipe II desde ámbitos como la historia, la política, la ciencia, la cultura o el arte del siglo XVI.

La programación apostará también por las nuevas tecnologías como herramienta de divulgación, con propuestas audiovisuales que permitirán al público viajar al Valladolid del Renacimiento. Entre ellas destacan una recreación virtual de la Plaza de San Pablo en 1527 y un gran espectáculo audiovisual que revivirá el nacimiento del monarca en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

La conmemoración saldrá igualmente a la calle mediante rutas teatralizadas que recorrerán los espacios vinculados a los primeros años de Felipe II, ofreciendo una experiencia inmersiva que combinará rigor histórico y divulgación para acercar este episodio a vecinos y visitantes.

La música ocupará asimismo un lugar destacado con un ciclo de conciertos dedicado al repertorio renacentista que se celebrará en escenarios de gran valor patrimonial como el Archivo Municipal, el Archivo General de Simancas y el Palacio Real, recuperando los sonidos de la época en los mismos espacios que forman parte de su legado histórico.

Como legado permanente de esta conmemoración, el Ayuntamiento continuará impulsando la recuperación y puesta en valor de enclaves históricos tan representativos como la Plaza de San Pablo y la Plaza de las Brígidas, reforzando el patrimonio urbano y consolidando el vínculo entre la ciudad y una de las figuras más relevantes de su historia.

Con esta programación conjunta, la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de Valladolid pretenden convertir el V Centenario del nacimiento de Felipe II en una gran celebración colectiva que trascienda la efeméride y contribuya a fortalecer el conocimiento de la historia, la conservación del patrimonio y la proyección cultural y turística de Valladolid como cuna del monarca.