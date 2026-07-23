El Ayuntamiento de Tordesillas solicita a la Junta un proyecto conjunto para construir un nuevo pabellón deportivo

El Ayuntamiento de Tordesillas y la Consejería de Educación han mantenido, este miércoles 22 de julio, una reunión de trabajo. El objetivo era el de tratar diferentes actuaciones en el municipio en lo que a materia educativa se refiere.

En el encuentro estuvieron presentes Miguel Ángel Oliveira, alcalde de la localidad vallisoletana, y Ángel Marinero, el director general de Infraestructuras, se habló de diversas acciones de interés para las infraestructuras educativas de la localidad.

Entre los temas abordados destacó la construcción de un nuevo pabellón deportivo. Este tema, que ya fue planteado a la Junta de Castilla y León por el Consistorio tordesillano en 2020, regresa como una necesidad para dar servicio no solo al alumnado de los distintos centros educativos del municipio, sino también a los vecinos del mismo fuera del horario lectivo.

Desde el Ayuntamiento expusieron que este nuevo polideportivo “tendría un carácter compartido, optimizando así la inversión pública y las instalaciones deportivas municipales, y daría un servicio más amplio para todos los usuarios”.

Por su parte, el director general de Infraestructuras manifestó la disposición de la Consejería de estudiar la viabilidad del proyecto, comprometiéndose a analizar las necesidades funcionales de la infraestructura, una propuesta técnica inicial, la disponibilidad de futuras partidas presupuestarias y un modelo de financiación compartido entre ambas administraciones.

Sobre este último punto, se planteó una financiación al 50% condicionada a la viabilidad técnica, presupuestaria y administrativa del proyecto.

En otro orden de cosas, el alcalde de Tordesillas solicitó información sobre las previsiones de la administración regional respecto a la climatización del CEIP Pedro I. En este sentido, Marinero explicó que este tema se encuentra enmarcado dentro del Plan para la Adaptación Climática de las Infraestructuras Docentes de Castilla y León, recientemente presentado por la consejera de Educación, María Pardo.

Este plan establece como prioridad inmediata la actuación en los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil, dada la especial vulnerabilidad del alumnado de estas edades, contemplando posteriormente una planificación progresiva para el resto de centros educativos mediante criterios de adaptación climática, eficiencia energética y sostenibilidad.

En esta línea, el primer edil tordesillano comunicó la intención del Ayuntamiento de elaborar una memoria municipal de necesidades relativa a la climatización del CEIP Pedro I, independientemente de la planificación autonómica, con el fin de “cuantificar las actuaciones necesarias y facilitar la colaboración entre ambas administraciones en futuras inversiones”.

Durante la reunión se abordó igualmente la inversión prevista por la Consejería de Educación en la Escuela Infantil Peter Pan, determinando que las actuaciones programadas por la Junta de Castilla y León para la mejora de dichas instalaciones están incluidas dentro de la planificación ordinaria de inversiones de la Consejería.

Actuaciones municipales en materia educativa

El alcalde de Tordesillas quiso también informar sobre las actuaciones realizadas -con recursos propios- en este aspecto, donde subrayó la finalización de las obras de adaptación de las nuevas aulas destinadas al alumnado de 1 a 3 años, con el objetivo de que puedan entrar en funcionamiento de manera inmediata.

Habló además sobre las inversiones previstas para continuar renovando las instalaciones educativas municipales, entre las que destacó la instalación de un nuevo ascensor en el edificio de la Biblioteca Municipal para mejorar su accesibilidad; y la adaptación de la antigua vivienda del conserje para nuevos usos vinculados a las necesidades educativas y municipales.

Ambas instituciones valoraron el encuentro positivamente como una forma de mantener una colaboración permanente y seguir mejorando las infraestructuras educativas del municipio de Tordesillas. Por su parte, Miguel Ángel Oliveira, matizó que “gracias a este encuentro continuamos trabajando para potenciar las instalaciones deportivas y educativas del municipio como parte de la apuesta del Ayuntamiento por ofrecer a nuestros vecinos y al alumnado de nuestros colegios e institutos los mejores servicios”.