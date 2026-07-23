Una asociación pide al Ayuntamiento “ser escuchada” para organizar actividades alternativas a los encierros

Celebración de la fiesta de San Roque en el municipio vallisoletano de Tudela de Duero Fotografía de archivo. PSOE de Tudela de Duero

La Asociación Altertaurinas de Tudela de Duero, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, ha querido “hacer pública la situación que viene sufriendo” por la “falta de respuestas del Ayuntamiento de Tudela de Duero” ante las “solicitudes presentadas para organizar actividades alternativas a los encierros durante las próximas fiestas patronales”.

La asociación ha señalado que trabaja desde 2017 para “ofrecer propuestas de ocio y participación dirigidas a toda la ciudadanía, siempre desde el respeto, la convivencia y sin ánimo de confrontación con quienes disfrutan de otras actividades festivas”.

El gobierno que estaba en el Ayuntamiento anteriormente “cedió el espacio del colegio para realizar dichas actividades que se desarrollaron sin ninguna incidencia”, ha señalado.

“Nuestro objetivo no es sustituir ni impedir ninguna celebración, sino ampliar la oferta cultural y de ocio con alternativas abiertas para todas las vecinas y vecinos”, añaden.

Con este propósito, informan, “solicitaron el pasado 8 de junio la cesión del Colegio Público Gloria Fuertes para celebrar dos actividades durante las fiestas: una tropical y un quiz sobre Tudela de Duero”.

“Al no recibir ninguna contestación por parte del Ayuntamiento, iniciamos una recogida de firmas para respaldar nuestra petición. Más de 250 personas respaldaron nuestra petición y demostraron interés por estas actividades. Posteriormente, el 9 de julio, presentamos una nueva instancia reiterando nuestra solicitud y aportando el listado de firmas”, añade la asociación.

Desde la Asociación Altertaurinas de Tudela de Duero han “lamentado profundamente esta situación”.

“Consideramos que una administración pública debe garantizar la igualdad de trato entre las asociaciones del municipio y responder, al menos, a las solicitudes que presentan los vecinos, especialmente cuando estas se realizan por los cauces oficiales y con suficiente antelación”, afirman desde la Asociación Altertaurinas.

Añaden que “no piden un trato de favor”. “Únicamente reclamamos el derecho a ser escuchados, a recibir una respuesta por parte de nuestro Ayuntamiento y a poder contribuir a unas fiestas más plurales, participativas e inclusivas, donde todas las sensibilidades tengan cabida”, afirman.

Por ello, finalizan, “reiteran su voluntad de diálogo” e “insisten en que la diversidad de propuestas enriquece las fiestas”.