El vaso de la fuente ornamental de la Plaza Madrid en Valladolid inicia sus obras con más de 10.000 euros de inversión

Imagen del vaso ornamental de la fuente de la Plaza Zorrilla en Valladolid y visita del concejal Alejandro García Pellitero. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado de que han arrancado las obras de la reparación de la fuente ornamental de la Plaza Madrid en la ciudad del Pisuerga.

Los trabajos se desarrollarán en un plazo estimado de 20 días y consistirán en el saneamiento previo del vaso, la eliminación de revestimientos antiguos y la aplicación de morteros impermeabilizantes de alta calidad.

La intervención, en la que el Servicio de Parques y Jardines colaborará activamente con la dirección técnica de la obra, incluye una garantía de 2 años y una prueba final de estanqueidad para asegurar la durabilidad del vaso y el correcto estado de la infraestructura.

La actuación, adjudicada a la empresa Intecnia S.L. por un importe de 10.263€ (IVA incluido), atajará las filtraciones en el vaso y garantizará su estanqueidad.