Vallsur celebra el primer aniversario de Casa del Libro con actividades gratuitas para toda la familia

Los libros serán los protagonistas en Vallsur los próximos 24 y 25 de julio con motivo del primer aniversario de Casa del Libro en el centro comercial vallisoletano.

Dos jornadas con actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos con el objetivo de que familias, lectores y amantes de la literatura disfruten de una experiencia diferente en torno a la lectura.

Para celebrar este primer cumpleaños, durante ambos días los visitantes podrán participar en tres actividades especiales por el aniversario.

Por un lado, se realizará un taller de marcapáginas, una actividad creativa para diseñar y personalizar marcapáginas únicos que acompañarán las próximas lecturas de los participantes.

También tendrá lugar un horóscopo para lectores, una divertida experiencia para descubrir nuevas recomendaciones literarias según los gustos y personalidad lectora de cada visitante.

Y, por último, habrá un photocall literario, un espacio tematizado para inmortalizar la visita y compartir el amor por los libros en una fecha tan especial.

Desde su apertura hace un año, Casa del Libro ha reforzado la oferta cultural de Vallsur, convirtiéndose en un espacio de referencia para los amantes de la lectura gracias a una programación continua de actividades y encuentros literarios.

A lo largo de estos doce meses, la librería ha organizado cuentacuentos para público infantil, incluyendo sesiones adaptadas en lengua de signos junto a Aspas Valladolid, así como firmas de destacados autores como Megan Maxwell y Andrea Longarela, entre otros, acercando la literatura a lectores de todas las edades.

Asimismo, durante este primer año ha puesto en marcha un Club de Lectura, que reúne a sus participantes el primer sábado de cada mes y retomará su actividad el próximo 26 de septiembre tras la pausa estival.

La librería también se ha consolidado como un referente para los lectores más jóvenes y la comunidad BookTok, incorporando las novedades editoriales más virales y ofreciendo un espacio donde descubrir nuevas historias y compartir la pasión por la lectura.