Valladolid convierte el Campo Grande en un laboratorio vivo de innovación ambiental

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la presentación del proyecto, este miércoles en el Campo Grande Ayuntamiento de Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid, Horse Powertrain e IDForest han presentado hoy el proyecto ‘Campo Grande, motor verde de Valladolid’ como iniciativa pionera que transformará el histórico parque vallisoletano en un referente nacional de innovación ambiental, sostenibilidad urbana y gestión inteligente de espacios verdes.

El corazón verde del centro de la ciudad, con más de 11 hectáreas, más de 150 años y hogar de más de 90 especies de árboles y arbustos será el espacio vivo en el que puedan probarse las técnicas más avanzadas de conservación y regeneración forestal.

Tecnologías de vanguardia digitales como la inteligencia artificial, gemelos digitales, cartografía, secuenciación genética, y los últimos avances en biotecnología y microbiología se integrarán en la gestión del Campo Grande.

“Será el primer parque urbano de España en incorporar estas herramientas para monitorizar, comprender y regenerar su biodiversidad desde el suelo hasta la copa de los árboles”, tal y como ha destacado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Ello en la firma del acuerdo de colaboración con la presencia de Carlos Cascajo Vara, responsable de ESG de Motores Valladolid de Horse Powertrain y Jaime Olaizola, CEO y fundador de IDForest.

El presupuesto global del proyecto, que promueve el Ayuntamiento, asciende a 176.000 euros. Horse Powertrain aporta 109.000 euros como patrocinador, y la ejecución y diseño corre a cargo de IDForest que, además, aporta 67.000.

La iniciativa surge de esta alianza público-privada entre el Ayuntamiento a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, y el Área de Medio Ambiente, con el servicio de Parques y Jardines, y las empresas Horse Powertrain e IDForest con el objetivo de desarrollar un nuevo modelo de gestión urbana apoyado en la ciencia, la innovación, los datos y las soluciones basadas en la naturaleza.

Ciencia e innovación en el corazón de Valladolid

Con una superficie de 113.379 metros cuadrados, el Campo Grande constituye uno de los espacios naturales urbanos más emblemáticos de España. Su riqueza vegetal, la presencia de ejemplares arbóreos catalogados como singulares y su valor histórico, ambiental y social lo convierten en un entorno real perfecto para desarrollar este proyecto piloto de alto impacto.

Durante los próximos doce meses el parque se convertirá en un escenario vivo donde se aplicará este innovador modelo de gestión ambiental basado en el conocimiento profundo de los microorganismos que habitan en el suelo y sustentan la salud de todo el ecosistema.

Análisis al milímetro

En la primera fase se realizará un exhaustivo análisis biológico de los suelos para identificar las comunidades microbianas y evaluar el estado de salud del suelo.

Este punto de partida permitirá, con acciones regenerativas, fortalecer el suelo y la vegetación, retener mejor el agua y los nutrientes y aumentar la resiliencia del parque frente a fenómenos asociados al cambio climático, como las sequías prolongadas, las olas de calor o la aparición de nuevas plagas y enfermedades.

Un gemelo digital

Todo el conocimiento generado durante el proyecto se integrará en un innovador gemelo digital del Campo Grande, alojado en una web propia del proyecto, que permitirá monitorizar y visualizar en tiempo real la evolución del ecosistema.

Esta herramienta ofrecerá información actualizada sobre indicadores ambientales, biodiversidad, salud del suelo y estado de la vegetación, facilitando la toma de decisiones basada en datos y acercando la ciencia a la ciudadanía mediante una experiencia interactiva y accesible.

Como resultado final, el proyecto culminará con la creación de un Observatorio de Biodiversidad Urbana, concebido como un espacio permanente para el seguimiento, la divulgación y la transferencia de conocimiento en materia de sostenibilidad ambiental.

Cuatro pilares

‘Campo Grande, motor verde de Valladolid’ tiene cuatro objetivos: innovar, regenerar, conectar y escalar, con idea de que este nuevo modelo de gestión pueda aplicarse en otros espacios verdes urbanos de Valladolid y de otras ciudades.

La participación de Horse Powertrain como entidad patrocinadora refuerza su compromiso con Valladolid y con el impulso de iniciativas que contribuyan a construir ciudades más sostenibles, saludables y resilientes.

Por su parte, IDForest liderará la ejecución científica y técnica del proyecto, aportando su experiencia en biotecnología, biodiversidad y restauración ecológica.

Valladolid y la innovación ambiental

Con este proyecto, Valladolid da un paso cualitativo como Ciudad Demostradora, al aportar un entorno real de experimentación donde administraciones públicas, empresas y entidades de conocimiento colaboran para aplicar la investigación y la innovación a proyectos de impacto en la ciudadanía.

La iniciativa se alinea con los objetivos de la Misión Valladolid 2030 para avanzar hacia la neutralidad climática y contribuir al cumplimiento de la hoja de ruta europea en biodiversidad y cambio climático.

Horse Powertrain es líder mundial en soluciones innovadoras de sistemas de propulsión híbridos y de combustión con bajas emisiones, y ofrece apoyo a los fabricantes de equipos originales del sector de la automoción con una amplia gama de sistemas.

Opera en Europa, China y Sudamérica, y cuenta con más de 19.000 empleados repartidos en 18 plantas y cinco centros de I+D.

IDForest es una ingeniería especializada en la gestión microbiológica y la evaluación de la salud de los suelos. Estudia y aplica microorganismos beneficiosos para mejorar la fertilidad, la resiliencia y el equilibrio de los ecosistemas urbanos, forestales y agrícolas.

A través de un enfoque científico y de la gestión regenerativa del suelo, desarrolla soluciones sostenibles que favorecen la adaptación al cambio climático y la conservación de espacios verdes, como los bosques urbanos.