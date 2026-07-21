Valladolid activa el nivel de aviso por ozono tras tres días consecutivos superando el umbral de contaminación

El Ayuntamiento de Valladolid activó la ‘Situación 2, Aviso’ del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano tras registrarse durante tres días consecutivos concentraciones de ozono superiores al umbral de 120 microgramos por metro cúbico establecido para este nivel de alerta.

La medida llega después de que el Servicio de Medio Ambiente constatara que el pasado 20 de julio todas las estaciones de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento volvieron a superar ese valor de referencia.

Ello prolonga un episodio de contaminación que ya había motivado la activación de la ‘Situación 1, Preventiva’ el pasado 7 de julio.

Ante esta situación, el Consistorio pondrá en marcha a partir de mañana, miércoles 22 de julio, si persisten las elevadas concentraciones de ozono, una batería de medidas para reducir las emisiones del tráfico.

Entre ellas figuran la limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora en el interior de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y en varias vías limítrofes, la gratuidad de los aparcamientos disuasorios y el refuerzo del servicio de Auvasa, especialmente en las líneas con origen o destino en la ZBE, además de incrementar la disponibilidad de bicicletas públicas en función de la demanda.

El Ayuntamiento también hace un llamamiento a los conductores de vehículos con distintivos ambientales B y C para que, de forma voluntaria, eviten acceder al interior de la Zona de Bajas Emisiones mientras dure este episodio.

Según las previsiones municipales, las altas temperaturas previstas para los próximos días favorecerán que las concentraciones de ozono continúen siendo elevadas, al menos hasta el viernes, por lo que el episodio podría prolongarse.

Los modelos de predicción apuntan, además, a que los niveles volverán a superar los valores de referencia en las próximas jornadas.

Las autoridades sanitarias recomiendan a la población reducir las actividades físicas intensas al aire libre, especialmente si aparecen síntomas como tos, dificultad para respirar o irritación de garganta.

En el caso de personas especialmente sensibles o pertenecientes a grupos de riesgo, aconsejan limitar al máximo la actividad en el exterior y seguir estrictamente los tratamientos médicos prescritos.

La evolución de la calidad del aire puede consultarse a través de la web municipal y de la aplicación móvil Vallaire.