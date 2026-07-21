Dos trabajadores intoxicados por inhalación de humo en un incendio en la sede de Cruz Roja en Valladolid

Incendio en la sede de Cruz Roja en Valladolid ICAL

La sede de Cruz Roja en la calle Pólvora de Valladolid se vio afectada hoy por incendio declarado sobre las 19.37 horas de la tarde, con un intenso humo que salía de las instalaciones.

El 112 informó de que tras recibir el aviso movilizó hasta el lugar a los bomberos, a la Policía Local, a la Nacional y al Centro Coordinador de Emergencias.

Los bomberos actuaron rápidamente para sofocar las llamas y a las 20.00 horas, solicitaron asistencia sanitaria para valorar a dos trabajadores por inhalación de humo.

Así, se pasó aviso a Sacyl, que movilizó una UVI móvil para valorar a los dos hombres.